Coronavirus: Venezia, transenne mercato

(ANSA) - VENEZIA, 4 APR - Lo storico mercato di Rialto, a Venezia, da stamani è stato transennato e sorvegliato, seguendo l'ultima ordinanza della Regione Veneto che impone il distanziamento e l'uso di guanti e mascherine negli esercizi commerciali e nelle vendite all'aperto. Anche in tutti gli altri mercati del territorio comunale sono stati predisposti simili presidi. Mentre gli agenti della Polizia locale sorvegliano le bancarelle, i volontari della Protezione civile hanno predisposto tavoli in cui forniscono informazioni e distribuiscono mascherine e guanti monouso. "Ricordiamo l'uso obbligatorio - scrive il sindaco Luigi Brugnaro sui suoi canali social - di guanti monouso e mascherine, sempre garantendo copertura di naso e bocca, come da nuova ordinanza della Regione del Veneto. Rispettiamo bene tutti quanti le regole".