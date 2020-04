Coronavirus: l'appello del Soccorso alpino, non andate in montagna

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Italiano e il Soccorso Alpino Austriaco hanno unito le forze per realizzare un video di prevenzione, per sensibilizzare i frequentatori della montagna a restare a casa, in questo difficile momento di lotta a Covid-19. Un "eventuale nostro intervento di soccorso, come descritto nel video, esporrebbe a rischi i nostri tecnici, la persona soccorsa e tutto il sistema di elisoccorso e ricovero ospedaliero", spiega una nota. Il video è stato realizzato grazie ad un progetto Ue Interreg.