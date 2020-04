Coronavirus: Gdf sequestra fabbrica

(ANSA) - ROMA, 4 APR - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio per l'emergenza Covid - 19, ha sequestrato a Roccarainola una fabbrica abusiva destinata alla produzione e al confezionamento di "mascherine" non a norma, ovvero prive delle autorizzazioni del Ministero della Salute. I finanzieri del Gruppo di Nola hanno rinvenuto all'interno dell'opificio oltre 1200 mascherine, già assemblate e pronte ad essere immesse sul mercato, nonché ulteriori 350 in fase di lavorazione; oltre ai dispositivi di protezione individuali, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro i macchinari e le materie prime necessarie alla produzione e al confezionamento. Durante il controllo è emerso che non era stata avviata alcuna procedura autorizzativa e venivano prodotti i dispositivi medici in maniera artigianale. Il titolare è stato denunciato per frode in commercio e ricettazione.