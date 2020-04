Nuovo caso di Covid in Vaticano. "Ai sei casi comunicati, si è aggiunta la positività di un ulteriore dipendente della Santa Sede, già in isolamento dalla metà di marzo per via della moglie, che era risultata positiva al Covid-19 dopo aver prestato servizio nell'ospedale italiano dove lavora". Lo comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.