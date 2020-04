Coronavirus: Calcio storico verso rinvio

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - Il rinvio del Calcio storico fiorentino, a causa dell'emergenza Coronavirus, "è molto probabile" anche se ancora "non è" una decisone presa in via ufficiale. A dirlo il presidente del Calcio storico fiorentino di Firenze, Michele Pierguidi, in riferimento al torneo che si svolge ogni anno in piazza Santa Croce e si conclude il 24 giugno, per la festa di San Giovanni Battista, patrono della città. Pierguidi ha detto che una "decisione definitiva" sarà presa "la settimana prossima" ma che appunto si va verso il rinvio.