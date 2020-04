Coronavirus, il Viminale: "Le regole non cambiano, con i figli piccoli può uscire un genitore vicino a casa"

''Le regole sugli spostamenti non cambiano. La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute''. Lo precisa una nota del Viminale. Ma i medici di famiglia lanciano l'allarme e avvertono: "E' pericoloso". Solo ieri sono state denunciate 6700 persone, 39 per aver volato la quarantena.

"Dovrebbero uscire dei chiarimenti ma abbiamo risolto ogni problema", dice il presidente della Lombardia Attilio Fontana.

"Non c'è alcun allentamento dei controlli" e la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli quelli per cui "uscire è una necessità", non certo "a un 15enne", chiarisce il viceministro agli Interni e capo politico M5s Vito Crimi. "Nessuno pensi che ci sia un allentamento dei controlli, se qualcuno pensa che un figlio di 15 o 16 anni, un minore, possa avere una scusa per uscire di casa non ha capito niente: qui stiamo parlando di cosa è necessità e cosa no. Un bambino piccolo di un anno o due o tre anni è necessario ogni tanto farlo uscire per fargli capire che c'e' un mondo fuori" dice Crimi precisando che la circolare non fa riferimento all'età dei bambini".

"Spero che i cittadini ignorino questa folle, insensata e irresponsabile circolare, che stiano a casa e organizzino giochi con i propri figli", aveva detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

"Continuo a ritenere che si deve uscire solo per casi di necessità, per motivi di salute o perché si svolgono quei lavori indispensabili. Tutti gli altri devono continuare ad avere pazienza e devono restare in casa perché questo significa accelerare i tempi del ritorno alla normalità". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, intervenuto a Canale 8, rispetto alla circolare del Viminale che consente la passeggiata di un genitore con i figli restando nelle vicinanze dell'abitazione, indicazione che nella giornata di ieri è stata fortemente criticata dai presidenti di Regione, tra cui Vincenzo De Luca che ha ribadito il divieto in Campania per jogging e passeggiate. De Magistris ha sottolineato che "questo balletto tra Governo e Regioni non aiuta perché poi in mezzo ci sono i cittadini. Credo che questa farsa se la potrebbero risparmiare".