Neve in Basilicata, imbiancati i Sassi

(ANSA) - POTENZA, 01 APR - Primo aprile con la neve in Basilicata: i lucani si sono svegliati con diversi centimetri caduti la notte scorsa in quasi tutta la regione. Imbiancati anche i rioni Sassi di Matera. Tuttavia la circolazione, in particolare a causa delle restrizioni per contenere l'emergenza coronavirus, è ora regolare su tutte le principali strade della Basilicata e non sono stati registrati particolari disagi.