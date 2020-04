Coronavirus, i fatti principali in Italia e nel mondo

14:15 - Coronavirus:corsa alle armi Usa,2 mln pistole a marzo: Gli americani hanno acquistato quasi 2 milioni di pistole nel mese di marzo: una cifra record, seconda sola al boom di acquisti seguito alla strage di Sandy Hook nel 2012, quando l'ex presidente Barack Obama minacciò restrizioni sull'acquisto di armi. A fare i conti è il New York Times notando una corsa alle armi durante l'emergenza coronavirus in seguito ai timori di disordini sociali.



13: 42 - Coronavirus: Fontana, è un altro giorno positivo: ''I numeri sono in linea, direi che è un altro giorno positivo perché stiamo assistendo a questo procedere in linea senza aumenti rispetto ai giorni precedenti, quindi si sta verificando quello che i nostri esperti hanno previsto cioè che inizi fra qualche giorno questa benedetta discesa". Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

13:28 - Coronavirus: nuovo caso in Vaticano, è il settimo: Nuovo caso di Covid in Vaticano. "Ai sei casi comunicati, si è aggiunta la positività di un ulteriore dipendente della Santa Sede, già in isolamento dalla metà di marzo per via della moglie, che era risultata positiva al Covid-19 dopo aver prestato servizio nell'ospedale italiano dove lavora". Lo comunica il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.

12:42 - Coronavirus: Ecdc, attenzione a test rapidi fai da te: Attenzione ai test fai da te sul coronavirus. L'Agenzia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ricorda che "mentre la maggior parte dei test rapidi per il coronavirus marcati CE sono conformi", le autorità nazionali hanno rilevato irregolarità in alcuni di questi "venduti come presunti test fai da te. Numerosi Stati membri hanno messo in guardia dall'uso di test 'fai da te' rapidi o addirittura li hanno vietati".

12:36 - Coronavirus: Putin in regime di 'semi autoisolamento': Il presidente russo Vladimir Putin è in regime di semi autoisolamento. Lo ha precisato il portavoce Dmitri Peskov. Putin ha incontrato settimana scorsa il primario dell'ospedale Kommunarka, risultato poi positivo al COVID-19. "Non è esattamente autoisolamento: il presidente ha ancora singoli incontro personali, quando necessario, con tutte le precauzioni, naturalmente", ha detto Peskov aggiungendo che Putin ha "cambiato il formato delle riunioni in teleconferenza".

12:22 - Afp, mezzo milione di casi in Europa: Sono più di mezzo milione i casi di coronavirus confermati in Europa. E' quanto risulta da un calcolo dell'agenzia France Presse.

12:10 - Coronavirus: 69 medici morti,10.000 sanitari contagiati: Arriva a 69 il totale dei medici deceduti per l'epidemia di Covid-19: altri due camici bianchi, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), sono morti per il contagio.

12:02 - Olanda lavora a idea Fondo emergenza senza condizioni: Il premier olandese Mark Rutte sta lavorando ad una proposta per un Fondo di emergenza Covid-19 per aiutare gli Stati membri più colpiti dalla pandemia a far fronte alle spese legate all'emergenza sanitaria, senza alcuna condizionalità.

11:47 - Coronavirus: Spagna, 10.000 morti, 950 in 24 ore: La Spagna registra un nuovo drammatico aumento nei decessi per il coronavirus: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da Covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole

11:26 - McLaren taglia stipendi piloti, è il primo caso in F1 - Tempo di tagli alle retribuzioni in casa McLaren, primo team di F1 a piegarsi alle conseguenze economiche provocate dalla pandemia. Lo stop forzato della stagione di F1, e tutti i problemi connessi, hanno spinto la scuderia britannica a mettere in congedo forzato una parte dei circa 900 dipendenti, per altri si profila un periodo di tre mesi di cassa integrazione, mentre quelli che restano in servizio si vedranno lo stipendio decurtato.

11:24 - Coronavirus: Netanyahu torna in quarantena: A poche ore dalla fine della sua quarantena, il premier Benyamin Netanyhau è costretto a tornare in isolamento dopo aver avuto contatti con il ministro della sanità Yaakov Litzman risultato la notte scorsa positivo al coronavirus.

10:39 - Infantino: "Dobbiamo seguire regole, tornerà il tempo del calcio: "Il mio cuore italiano è lacerato dalle immagini di sofferenza terribile che descrivono i lutti che stanno colpendo le famiglie del nostro Paese. Oggi, dobbiamo pensare a portare sollievo a chi soffre, dobbiamo seguire le regole". Questo il testo di un messaggio affidato all'ANSA il presidente della Fifa, Gianni Infantino

10:27 - Inps: Catalfo, oltre mezzo milione domande, sito regge: Il presidente dell'Inps "ha già spiegato che il sito ha subito diversi attacchi che si sono intensificati nella giornata di ieri e per questo è stato messo in sicurezza per alcune ore, alla riapertura le domande sono continuate ad arrivare. Stamattina all'una le domande pervenute erano già 517.529

10:07 - Coronavirus: 300mila disoccupati in più in Spagna: Sono oltre 300mila i disoccupati in più nel solo mese di marzo in Spagna come conseguenza del coronavirus. Lo ha reso noto il governo in base alle richieste dei sussidi di disoccupazione.

09:27 - Duterte ordina di sparare a chi viola la quarantena: Il presidente filippino, Rodrigo Duterte, ha ordinato alle forze di Sicurezza di sparare "a morte" a chiunque causi "problemi" nelle aree chiuse a causa della pandemia di coronavirus. Ma il capo della Polizia, Archie Gamboa, ha detto che gli agenti non lo faranno.

09:22 - Coronavirus:protesta parenti davanti casa di riposo a Napoli: Alcuni parenti dei pazienti ospitati nella struttura 'La casa di mela' nel quartiere di Fuorigrotta a Napoli - dove finora sono morti 3 anziani mentre 23 ospiti sono risultati positivi - sono da stamattina all'esterno della struttura per chiedere che i propri cari vengano portati in ospedale per essere curati.

09:20 - Coronavirus: Gallera, passeggiate? Cittadini disorientati: "O diamo tutti lo stesso messaggio o il cittadino si sente disorientato e allenta la tensione". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera è tornato sulla circolare del Viminale sulle passeggiate con i bambini

09:12 - Coronavirus: Israele, in quarantena il capo del Mossad: Il capo del Mossad, Yossi Cohen, ha avuto istruzione di mettersi in quarantena avendo incontrato nei giorni scorsi il ministro della Sanità, Yaakov Litzman, che la scorsa notte ha appreso di essere risultato positivo al coronavirus. Lo riferiscono i media.

08:59 - Coronavirus: Ducati, pronti ai test sierologici in azienda: "È urgente riavviare la produzione il prima possibile al massimo della sicurezza", e se questo implica incoraggiare i dipendenti a sottoporsi al test sierologico sugli anticorpi al coronavirus le imprese non si tirano indietro, disponibili a pagare di tasca propria le spese di laboratorio. Parola dell'amministratore delegato di Ducati, Claudio Domenicali

08:37 - Gentiloni: bond SURE prima risposta comune Ue a crisi: Sure, il fondo Ue da 100 miliardi destinato a finanziare le Cig nei Paesi in difficoltà, "è la prima risposta comune dei Paesi europei" alla crisi, "il primo esempio concreto, un passo forse storico, e comincio a essere ottimista sul fatto che altri ne seguiranno". Lo ha detto il commissario Ue all'economia Paolo Gentiloni



08:26 - Coronavirus: Orlando, la Sanità torni allo Stato: Dopo la crisi per il coronavirus, e traendo una lezione da quanto successo, bisognerà cominciare a pensare se sia il caso di far tornare in capo allo Stato centrale competenze come la Sanità. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando, intervistato dalla Stampa.

08:15 - Coronavirus: mascherine 'fantasma', scoperta truffa da 1milione di euro: Vendeva online, a prezzi imbattibili, mascherine, termometri e igienizzanti ma, una volta ottenuto il pagamento, del materiale non c'era traccia. La guardia di finanza ha denunciato un imprenditore del Vercellese, stroncando una truffa da oltre un milione di euro.

07:59 - Coronavirus: Australia, missione soccorso 8 navi crociera: Otto navi da crociera bloccate al largo della costa orientale dell'Australia, non lontano da Sydney, starebbero per beneficiare di un'operazione "di stile militare" per trasferirvi in elicottero medici e sanitari e condurre test del Covid-19 su oltre 8600 persone fra passeggeri ed equipaggio.



07:56 - Coronavirus: Conte, un dl per imprese e manovra Pasqua: Nessun allentamento della stretta anti-coronavirus, per ora non cambia nulla. Lo si farà appena sarà possibile. Intervistato dal Fatto quotidiano, il premier Giuseppe Conte avverte che non c'è ancora una decisione per il dopo: si entrerà nella fase 2 solo quando gli esperti lo diranno e solo a partire da alcuni settori. Quanto alle misure economiche, Conte torna sul dl per assicurare liquidità alle imprese - che si spera di portare al CdM già venerdì prossimo - e poi sul varo, che si auspica prima di Pasqua, di una sorta di manovra di nuove misure rilevanti.

07:42 - Coronavirus: Von der Leyen,ora l'Europa è con l'Italia: Oggi l'Europa si mobilita al fianco dell'Italia, ma va riconosciuto che nei primi giorni della crisi, di fronte al bisogno di una risposta comune, in troppi hanno pensato solo ai problemi di casa propria.



05:42 - Coronavirus: -86% produzione case auto giapponesi in Cina: La produzione delle case automobilistiche giapponesi in Cina ha registrato una contrazione dell'86,7% nel mese di febbraio, a causa della diffusione del coronavirus, che ha costretto il fermo degli impianti e il divieto per i dipendenti di recarsi al lavoro.

04:35 - Coronavirus: oltre 5.000 morti negli Usa: Il numero di decessi provocato dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 5.000: è quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. Nel Paese i contagi sono 215.417, i morti 5.116 e le persone guarite 8.566. Come è noto, sempre negli Usa nelle ultime 24 ore è stato registrato un record giornaliero di 884 morti.

04:21 - Coronavirus: verso un milione di casi nel mondo: I casi di coronavirus si avvicinano velocemente alla soglia del milione a livello globale: è quanto emerge dall'ultimo bollettino della John Hopkins University, che indica un bilancio dei contagi nel mondo a quota 935.817, con 47.208 morti e 193.700 guariti. Gli Stati Uniti guidano la classifica dei casi con un bilancio complessivo di 215.417 - seguono l'Italia (110.574) e la Spagna (104.118) - e sono ora al terzo posto per numero di decessi (4.757).

03:01 - Coronavirus: in Usa 884 morti in 24 ore, un record: Il coronavirus ha causato 884 morti negli Stati Uniti in 24 ore: si tratta di un record. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University.



00:47 - Pentagono a caccia 100.000 sacchi per cadaveri: La protezione civile americana, la Federal Emergency Management Agency, chiede al Pentagono 100.000 sacchi per cadaveri per un loro uso civile in vista del possibile aumento dei morti per coronavirus. Lo riportano i media americani, sottolineando che i sacchi chiesti dalla Fema sono quelli solitamente distribuiti nelle zone di guerra

00:25 - Trump, ci stiamo preparando per il peggio: "Ci stiamo preparando per il peggio, perché sfortunatamente è quello a cui dobbiamo guardare". Lo afferma Donald Trump nel corso del briefing della task force contro il coronavirus.