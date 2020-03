I guariti sono 15.729, 837 morti in più

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Sono 15.729 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.109 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.590. I morti sono 12.428, con un aumento rispetto a ieri di 837. Lunedì l'aumento era stato di 812. Sono complessivamente 77.635 i malati, con un incremento rispetto a ieri di 2.107. Lunedì l'incremento era stato di 1.648.

Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 105.792. Sono 4.023 i malati ricoverati in terapia intensiva, 42 in più rispetto a ieri. Di questi, 1.324 sono in Lombardia, 6 in meno di ieri. Dei 77.635 malati complessivi, 28.192 sono poi ricoverati con sintomi e 45.420 sono quelli in isolamento domiciliare.