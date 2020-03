Da corredo nuziale ora fa mascherine

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - Ha riaperto i cassetti e recuperato il suo corredo nuziale per farne mascherine di protezione, da donare a tutti. E' l'iniziativa di Gina Guglielmetti, ex mondina di Pianadelle di Pradavera, nel Piacentino e la sua storia è raccontata dal quotidiano Libertà. Così le antiche lenzuola che ogni tanto l'anziana tornava a stendere sono state ritagliate e poi sono finite nella macchina da cucire, pronte ad essere donate a familiari e compaesani di questo piccolo centro di montagna. "Mi madre possiede una forza enorme - racconta il figlio Franco, farmacista - e sa come organizzarsi, tanto che per cucirle ha preso a modello quelle della farmacia. Lei vorrebbe che questo gesto rappresentasse, oltre a un aiuto, un raggio di sole per alleggerire la tensione di questi giorni".