Coronavirus: 796 vittime in Piemonte, frenano i contagi

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Sale ad 88 il numero dei guariti in Piemonte dal coronavirus. Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra altri 243 piemontesi in via di guarigione. La pandemia, però, continua anche a uccidere: sono 61 i nuovi morti, che salgono a 796 dall'inizio dell'emergenza.

Sembrano frenare i contagi, 8.835 rispetto agli 8.641 di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 454.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 26.578, di cui 15.283 risultati negativi. (ANSA).