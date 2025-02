Da Car-t ad anticorpi, l'innovazione in oncologia

L'innovazione in oncologia è una realtà sempre più forte, in particolare in ematologia, dove Car-t e anticorpi bispecifici rappresentano un'opportunità in più per i pazienti di mieloma multiplo.

In occasione del World Cancer Day 2025, un ANSA Incontra, online su ANSA.it alle ore 12 del 4 febbraio, dedica un approfondimento a queste terapie.

Ospiti in studio Benedetto Bruno, Professore ordinario di Ematologia Università degli studi di Torino, Direttore della Divisione di Ematologia A.O.U. Città della Salute e della Scienza - P.O. Molinette, la professoressa Elena Rossi, Ematologa presso il Policlinico Gemelli UCSC dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e, in collegamento, Alessandra Baldini, Direttrice medica Johnson & Johnson Innovative Medicine Italia.