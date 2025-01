Vattani al Forum ANSA a tre mesi dall'avvio di Expo 2025 Osaka

ANSA Incontra - In collaborazione con Expo 2025 Osaka

A tre mesi dall'inaugurazione di Expo 2025 Osaka, l'ANSA incontra il commissario generale per l'Italia, l'ambasciatore Mario Vattani, per fare il punto sulla partecipazione del nostro Paese all'Esposizione Universale.

All'incontro parteciperà anche Antonello Mordeglia, presidente di Danieli Automation, sponsor del Padiglione Italia, che ha sviluppato un innovativo sistema di alimentazione elettrica alle acciaierie Shinkansai, a pochi chilometri dal sito di Expo, testimoniando il know how italiano nel green steel.

Danieli porterà ad Osaka anche un concerto unico al mondo in cui il forno elettrico digitale viene utilizzato come strumento musicale, come simbolo della fusione tra tecnologia, creatività e sostenibilità.