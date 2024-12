Economia circolare, le nuove strade per le filiere industriali

La circolarità non è più una chance ma un imperativo di fronte alle scadenze sempre più stringenti dell'Agenda 2030. Tanto più in un settore ad alto impatto come quello dei lubrificanti e dei prodotti petroliferi. Sotto il profilo del riciclo degli oli minerali esausti l'Italia è un'eccellenza con praticamente tutta la materia utilizzata che trova nuova vita, ma non basta perché alla ricerca e lo sviluppo è affidato il compito di soluzioni ad minore impatto.

Sono questi i temi ai quali è dedicato l'appuntamento di Ansa Incontra: 'L'imperativo della circolarità, nuove strade per le filiere induStriali', con Riccardo Piunti, presidente del Conou il Consorzio Nazionale per la gestione, raccolta e il trattamento degli oli minerali usati e Gianni Murano presidente Unem Unione Energie per la Mobilità.

L'appuntamento sarà trasmesso in streaming su ANSA.it, martedì 3 dicembre a partire dalle ore 12.30.