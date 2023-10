Per Eli Lilly un nuovo piano di investimenti sull'Italia

Un nuovo piano di investimenti sull'Italia legato all'espansione del polo produttivo di Sesto Fiorentino (Firenze), con nuove linee per la produzione di farmaci: lo presenterà Eli Lilly domani con un evento proprio allo stabilimento di Sesto, intitolato 'This is the future - l'innovazione al centro delle strategie Lilly', e il simbolico avvio dei lavori per il nuovo lotto oggetto dell'investimento.

Fra gli ospiti annunciati, che daranno vita a un convegno sulle prospettive di Lilly in Italia e sulle sfide dell'industria farmaceutica per il futuro, figurano il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro della Salute Orazio Schillaci, e l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America in Italia Jack Markell, oltre al presidente di Eli Lilly International, Ilya Yuffa, e alla presidente e amministratrice delegata di Eli Lilly Italia, Huzur Devletsah.

Il convegno verrà trasmesso in diretta streaming su ANSA.it a partire dalle ore 11.