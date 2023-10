I porti e la leva della blu economy per lo sviluppo del paese

Grandi sfide per la blu economy, l’economia del nostro mare una risorsa fondamentale per il nostro Paese che è naturalmente un hub dalle enormi potenzialità e non solo sotto il profilo della logistica. La nautica italiana è la prima al mondo per esportazioni con oltre sette miliardi ed anche il Mezzogiorno che in altri settori soffre in questo comparto esprime numeri importanti: il 45% delle imprese nautiche italiane e un terzo degli addetti sono al sud.. Alle sfide e le prospettive del settore anche in un’ottica di sviluppo sostenibile è dedicato l’appuntamento di AnsaIncontra in streaming alle ore 12 su ANSA.it e sui canali social dell’agenzia. A dialogare con i giornalisti Pasqualino Monti, presidente della nuova Autorità Portuale del mare di Sicilia Occidentale

