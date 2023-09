Gli italiani amano giocare a tutte le età, forum con Assogiocattoli

Giochi, peluche, articoli per festività e party. Il mercato dei giocattoli chiude la prima metà dell’anno con un incremento del +2%.

Il settore prima infanzia, invece, dopo aver chiuso il 2022 con un fatturato in aumento del +3,4%, mantiene stabile l’ottimo risultato e tende a crescere nonostante l’ulteriore calo della natalità. E infine la tendenza, sempre più marcata, a giocare per sempre, anche nell'adolescenza e nell'età adulta. Sono i temi centrali del nuovo evento ANSA Incontra, dal titolo "Gli italiani amano giocare a tutte le età", organizzato dalla redazione Cultura e Spettacoli in occasione del Press Day 2023 di Assogiocattoli (storica associazione che da 80 anni rappresenta la quasi totalità del settore che operano nel settore con più di 200 associati) e trasmesso in diretta su ansa.it il 14 settembre dalle 12.

A confrontarsi in studio nella sede dell'Agenzia in via della Dataria: Maurizio Cutrino, direttore di ASSOGIOCATTOLI, Lorenzo Tucci Sorrentino,amministratore delegato di CRANIO CREATIONS, Davide Caiani, Head of Marketing Italia, di CHICCO – ARTSANA, Giovanni Clementoni, amministratore delegato della CLEMENTONI, Davide Neri, Marketing Country Lead Italia di HASBRO

