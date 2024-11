Incontro su "l'IA nell'ecosistema dell'innovazione in Campania"

"L'Intelligenza artificiale nell'ecosistema dell'innovazione in Campania": docenti universitari, esperti, giornalisti e startupper ne parleranno domani, a Napoli, a partire dalle 11, in un incontro che si terrà alla Apple Developer Academy della Federico II, a San Giovanni a Teduccio.



L'evento - organizzato da ANSA nell'ambito del roadshow "La fabbrica della realtà", in collaborazione con la Regione Campania, l'ateneo federiciano e Deloitte - vuole essere un incontro di approfondimento che racconti come l'ecosistema dell'innovazione campano, in particolare quello delle startup (il terzo in Italia per dimensioni, dopo Lombardia e Lazio, il primo per numero di imprenditori under 30), crei valore in diverse industry tra cui manifattura e high-tech, scienze della vita e space economy, sviluppando e utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale.



L'incontro, che si svolgerà nell'aula magna della Apple Developer Academy, si rivolge dunque alla vivace community della nuova imprenditoria innovativa e punta a raccontare le eccellenze sul territorio impegnate a innovare in diversi settori utilizzando tecnologie AI.

Insieme a una selezione di imprenditori e startupper, sul palco esperti di AI e aziende che integrano soluzioni di Intelligenza artificiale attraverso l'open innovation. Gli interventi avranno l'obiettivo di approfondire la trasformazione tecnologica portata dalla diffusione dell'IA insieme al suo impatto sulla società, sulla cultura, sull'economia, evidenziando opportunità da cogliere e criticità da risolvere.



Tra gli interventi, anche quello di Valeria Fascione, assessora regionale della Campania alla Ricerca, innovazione e startup.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA