Crisi Israele-Iran e G7 italiano, domani forum ANSA con Tajani 

I drammatici sviluppi in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran a Israele, la guerra in Ucraina che va avanti da oltre due anni senza che se ne veda la fine e le priorità del G7 sotto presidenza italiana alla vigilia del vertice dei ministri degli Esteri a Capri. Di questo si discuterà domani in un Forum ANSA con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite negli studi dell'Agenzia. Il forum sarà trasmesso in diretta alle 10 sul sito ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

