Trasporto merci green, Forum ANSA con Eni e Amazon

Come ridurre le emissioni inquinanti del sistema di trasporto delle merci su strada - e non solo - senza penalizzare un settore chiave dell'economia: questo il tema al centro del Forum ANSA in programma a partire dalle 15. Al dibattito interverranno Luca Giansanti, responsabile Eni per le relazioni con l'Ue, Alfredo Perna, general manager per l'Italia di Amazon transport services, Niccolò Pieri, funzionario della direzione trasporti della Commissione europea, Massimiliano Salini, europarlamentare Fi-Ppe e Betty Schiavoni, vicepresidente di Confetra. Nel corso del Forum sarà, tra l'altro, fatto il punto sull'iter legislativo delle proposte presentate da Bruxelles in materia di decarbonizzazione del trasporto merci, le iniziative avviate a livello industriale per accompagnare la transizione del settore e la praticabilità dei target indicati in sede Ue per il taglio delle emissioni dei nuovi mezzi che saranno messi in circolazione nei prossimi anni. Il Forum sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di ANSA Europa e su ANSA.it.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA