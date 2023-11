Le sfide dell'IA e i media, conferenza ANSA al Pe

'La fabbrica della realtà: giornalismo e informazione nell'era della IA generativa': questo il titolo della conferenza che si terrà domani al Parlamento Europeo per fare il punto su uno dei temi di maggiore attualità per il mondo dei media e per l'opinione pubblica.

La rivoluzione dell'intelligenza artificiale generativa pone infatti enormi sfide al giornalismo nel modo di fare informazione, dal riconoscimento delle fake news alla produzione e distribuzione delle notizie. Ma offre anche importanti opportunità di sviluppo. Pioniera nella regolamentazione dell'IA, l'Unione europea si accinge ad approvare la normativa che per la prima volta fisserà i paletti all'uso di una tecnologia rivoluzionaria per le sue potenzialità e i suoi possibili impatti.

Organizzata dall'ANSA in collaborazione con Deloitte la conferenza sarà aperta dall'intervento dell'europarlamentare S&Drelatore dell'AI Act, Brando Benifei a cui seguiranno, tra gli altri, quelli del sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione Alessio Butti, del direttore e dell'amministratore delegato dell'ANSA, Luigi Contu e Stefano De Alessandri, del direttore generale della DG Connect della Commissione Ue Roberto Viola e del responsabile delle comunicazioni strategiche presso il servizio europeo d'azione esterna, Lutz Guellner.

All'evento, che sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle 13 su ANSA.it e ANSA Europa, daranno il loro contributo di idee, analisi e riflessioni anche la professoressa Federica Russo dell'Università di Utrecht, Alfredo Maria Garibaldi di Deloitte e Lucilla Sioli, direttrice per l'IA e l'industria digitale alla Commissione Ue.

