Le connessioni Roma-Rio tra arte, cultura e sport

Esplorare le interazioni tra Roma e Rio de Janeiro, due metropoli che hanno da sempre punti in comune, così come i rispettivi Paesi, Italia e Brasile. È questo il filo conduttore della mostra fotografica "La Mappa delle Connessioni: Roma e Rio de Janeiro tra storia cultura e grandi passioni", allestita e presentata all'Ambasciata del Brasile a Roma. L'esposizione nata dalla collaborazione fra Ita Airways e l'agenzia ANSA, mette in evidenza le interconnessioni culturali, artistiche e sportive tra le due città. La mostra vuole celebrare il nuovo volo diretto Roma Fiumicino - Rio de Janeiro, inaugurato lo scorso 30 ottobre. La mostra è esposta anche a Rio de Janeiro presso il Consolato Generale d'Italia. "Ita Airways è orgogliosa di aver inaugurato la nuova destinazione Rio de Janeiro, che rafforzerà i collegamenti con un Paese storicamente legato all'Italia, garantendo la mobilità dei milioni di persone appartenenti alla comunità italiana in Brasile e a tutti coloro i quali vorranno visitare dal nostro Paese le bellezze di Rio", ha detto il direttore commerciale di Ita, Emiliana Limosani, nel suo intervento, sottolineando che "l'apertura di questa rotta è molto più dell'inaugurazione di un semplice volo, ma è un'operazione a sostegno del sistema Paese, per la crescita turistica, culturale ed economica del nostro Paese". E con questa mostra, inoltre, Ita Airways "conferma la propria attenzione al mondo della cultura", ha aggiunto Limosani. Il padrone di casa, l'Ambasciatore brasiliano, Renato Mosca, ha salutato con "particolare apprezzamento" la ripresa della rotta Roma-Rio, facendo presente che avviene "a pochi mesi dal 150esimo anniversario dell'emigrazione italiana" in Brasile, che sarà celebrata nel 2024. "Il Brasile è il primo paese nel mondo per numero di discendenti italiani, con circa 35 milioni", ha detto. "L'emigrazione è stata una soluzione e una risorsa per il Brasile, gli italiani hanno realizzato la industrializzazione del Brasile dopo la prima guerra mondiale, il Brasile parla portoghese ma l'anima è italiana", ha sottolineato l'ambasciatore, ricordando che l'Italia è il quarto partner commerciale del Brasile in Europa con 10 miliardi di interscambio commerciale all'anno. Rio è la terza nuova destinazione intercontinentale inaugurata quest'anno da Ita e il secondo collegamento diretto col Brasile dopo San Paolo ed il terzo collegamento diretto con il Sud America, dove dall'estate 2022 la compagnia opera un volo giornaliero diretto da Roma a Buenos Aires. "Con questo nuovo volo, Ita Airways offrirà una media di 21 frequenze settimanali tra Brasile e Italia, di cui 14 su San Paolo e 7 su Rio de Janeiro, per un totale di 42 voli settimanali", ha indicato il vice presidente national sales di ITA Airways, Tommaso Fumelli, nel suo intervento. E snocciolando alcuni dati, Fumelli ha illustrato che da gennaio ad oggi Ita ha trasportato oltre 11 milioni di passeggeri, il 55% in più rispetto allo stesso periodo del 2022 e con un incremento dei ricavi passeggeri pari al +83% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno.

