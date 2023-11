Le connessioni tra Italia e Brasile, in poliitica, in economia, nello sport e nella musica saranno esplorate nel corso dell'evento 'La mappa delle connessioni' che si svolge il 7 novembre all'ambasciata del Brasile a Roma in occasione dell'apertura del collegamento Ita tra Roma e Rio de Janeiro. L'evento, con diretta streaming dalle 18 su ANSA.it, è condotto dal caporedattore centrale ANSA Massimo Sebastiani.

Dopo i saluti del direttore ANSA, Luigi Contu, e di Emilia Limosani, Chief commercial officer Ita Airways e Ceo di Volare, interverranno per 'Le connessioni del business' Renato Mosca, ambasciatore brasiliano a Roma, Alessandro Lombardi, Ceo Piemonte Holding, Tommaso Fumelli, vice presidente National Sales Ita Airways, Francesco Moliterni,presidente Leonardo Brasile.

Per 'Le connessioni storico-linguistiche' Patrizia Antonini, corrispondente ANSA dal Sud America, intervista Marco Lucchesi, presidente della Biblioteca nazionale di Rio de Janeiro.

Per 'Le connessioni dello sport' intervengono Giancarlo De Sisti, dirigente sportivo allenatore ed ex calciatore, Daniele Lupo, giocatore di Beach volley, medaglia d'argento alle Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro, Giovanni Pellielo, Tiro a volo medaglia d'argento alle Olimpiuadi 2016 di Rio.

Per 'Le connessioni musicali' videointervista a Stefano Bollani e Valentina Cenni

Il nuovo volo di Ita Airways tra Rio de Janeiro e Roma, è stato inaugurato il 30 ottobre scorso. Una nuova rotta quotidiana che si aggiunge al raddoppio della frequenza del collegamento San Paolo-Roma. Un'iniziativa dal "grande valore", ha sottolineato l'ambasciatore italiano in Brasile Alessandro Cortese, "non solo in termini di traffico passeggeri, turismo e cultura, ma perchè evidenzia un chiaro avvicinamento tra i due Paesi"

