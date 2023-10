Cambiamenti climatici e assicurazioni al summit dell'Ania

Cambiamenti climatici e innovazione: il contributo del settore assicurativo e le sfide per l'Europa trent'anni dopo il Mercato Unico. E' questo il tema centrale attorno al quale si snoderanno gli interventi dell'Ania Insurance Summit 2023 in programma martedì a Roma. Nel corso della giornata, dopo il saluto introduttivo della presidente di Ania Bianca Maria Farina, i numerosi relatori si confronteranno sugli impatti sul settore assicurativo a trent'anni dal Mercato Unico, sugli scenari istituzionali europei e prospettive per il settore assicurativo all'orizzonte del 2030, sul ruolo delle assicurazioni nel colmare il gap di protezione sui cambiamenti climatici e sul welfare attraverso l'innovazione e la digitalizzazione.

L'Insurance Summit sarà anche trasmesso in diretta streaming su ANSA.it e sui canali social dell'Agenzia.

