Rinnovabili e turismo sostenibile, la sfida di Aman

(di Alfredo Pecoraro) Dalle energie rinnovabili si possono ricavare strumenti e risorse per gestire varie crisi, da quella demografica a quella ambientale e climatica, mentre la sostenibilità è l'elemento centrale per governare il turismo di massa, fattore chiave per lo sviluppo dell'economia ma spesso troppo invasivo, e fa riflettere in questo senso il dato dei 51 milioni di turisti in Italia, su una popolazione di 60 milioni di abitanti. Di questo hanno discusso gli esperti al 32/o General meeting di Aman, l'Alleanza del Mediterraneo delle Agenzie di stampa, che si è tenuto a Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano, aperto dall'amministratore delegato dell'ANSA Stefano De Alessandri. Dai Paesi impegnati nelle nuove sfide tecnologiche può venire, secondo Salvatore Capasso del Cnr, una spinta verso una nuova "primavera demografica". Ma per questo è necessario sviluppare la produzione delle energie rinnovabili come l'idrogeno, il fotovoltaico ("il più scalabile e il più adattabile" secondo Sonia Leva, docente del Politecnico di Milano), i biogas. La guerra in Ucraina, ha osservato il presidente dell'Enea Gilberto Dialuce, ci ha dimostrato che "non si può dipendere da un solo produttore", in questo caso la Russia.

Con le rinnovabili s'interseca la sostenibilità, l'altro tema affrontato nel Meeting da Alessandra Priante, presidente dell'Enit, dall'ambasciatore Francesco Talò, dalla presidente dell'Hina Majda Tafra Vlahovic, da Francesca Marino della compagnia di navigazione Grimaldi e Ada Rosa Balzan, esperta di sostenibilità integrata. Ognuno ha proposto una propria idea: Majda Tafra Vlahovic ha lanciato la proposta di un'opera di sensibilizzazione attraverso una rete di giornalisti; Priante ha indicato la necessità di una programmazione dei flussi turistici e di una ampia strategia di sostenibilità ambientale; Marino ha segnalato l'importanza del trasporto marittimo, il meno inquinante e il più sicuro, in grado di gestire le "autostrade del mare" con navi sempre più moderne che riducono in misura sensibile le emissioni di anidride carbonica come sta già avvenendo con la flotta Grimaldi. L'ambasciatore Talò ha evidenziato l'importanza "del turismo delle radici, su cui ha puntato il ministero".

Nel suo messaggio, la ministra del Turismo Daniela Santanchè ha sottolineato lo stanziamento di 42 milioni del fondo per il turismo sostenibile e i 5 milioni del progetto 'Grandi destinazioni italiane del turismo sostenibile'. "Teniamo sempre bene a mente le tre dimensioni della sostenibilità: sociale, ambientale ed economica - ha detto -. L'Italia si posiziona già al di sopra della media europea in 5 dei 6 indicatori di impatto ambientale del turismo e le nostre strutture ricettive hanno raggiunto un potenziale di abbattimento di Co2 superiore alla media dell'Europa, e questo dimostra il grande impegno di operatori e istituzioni nel preservare e proteggere le nostre risorse naturali, promuovendo un turismo responsabile e sostenibile".

Per il presidente dell'Assemblea siciliana, Gaetano Galvagno, "l'informazione e la comunicazione sono, sempre di più, indispensabili strumenti per contribuire a creare una coscienza comune, intesa come elemento necessario al consolidamento democratico dei legami culturali e civili tra le nazioni", mentre il governatore della Sicilia Renato Schifani nel suo messaggio ha auspicato che i lavori di Aman "possano servire anche a consolidare i legami dei Paesi del Mediterraneo e a rafforzare il dialogo su temi come la migrazione, la pace, la sicurezza, i diritti umani". E per il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, "turismo ed energie rinnovabili sono strade da percorrere con ancora maggiore determinazione".

Tirando le somme del Meeting, l'Ad dell'ANSA Stefano De Alessandri ha osservato: "Da soli non possiamo fare nulla, sul cambiamento climatico e sull'energia rinnovabile possiamo lavorare solo se cooperiamo come Paesi - ha concluso -. Storicamente il divario nel Mediterraneo è forte, non possiamo permettere che aumenti o addirittura peggiori".



