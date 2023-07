Cento anni Aeronautica Militare, mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 11 LUG - Una mostra per ripercorrere la storia, la tradizione e l'evoluzione della Aeronautica militare, dalla sua fondazione ai giorni nostri, con uno sguardo verso il futuro. In occasione del centenario della forza armata, domani, alle 18.30, sarà inaugurata nella Galleria d'arte moderna di Palermo, l' esposizione itinerante sui "Cento anni dell'Aeronautica Militare", aperta al pubblico dal 13 al 30 luglio, dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso consentito alle 17.30). L'esposizione palermitana è parte di un percorso iconografico che continuerà in diverse città italiane, con lo scopo di illustrare l'iter evolutivo compiuto dalla Forza Armata nel suo primo secolo di vita, dalla sua fondazione ai giorni nostri, avvicinandola sempre di più al territorio e al cittadino. La mostra è organizzata dall'Aeronautica militare, in collaborazione con il comune di Palermo e il museo storico dei motori e dei meccanismi dell'Università di Palermo, con il supporto fornito dal 37/mo Stormo di Misiliscemi (Trapani).

"Ospitare la mostra itinerante dell'Aeronautica militare italiana in un luogo simbolo della cultura di Palermo come la Galleria d'arte moderna è per noi motivo di grande orgoglio - dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore alla cultura Giampiero Cannella -. L'Arma azzurra, nei suoi cento anni di vita, è stata protagonista nei più delicati impegni ai quali è stata chiamata dalle istituzioni, oggi lo è anche nella ricerca tecnologica che ne aumenta la capacità di operare in ogni dimensione".

L'esposizione attraverso pannelli tematici e tavole grafiche, ripercorre i primi 100 anni dell'Aeronautica militare, rappresentandone visivamente gli eventi e i fatti più significativi, partendo dalle sue origini, dalle gesta eroiche dei pionieri dell'aria e dalle visioni dei primi teorici del potere aereo, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle nuove sfide. "Una struttura espositiva lineare - dicono gli organizzatori - che racconta le tappe fondamentali del progresso tecnologico e scientifico in campo aeronautico e spaziale, lo sviluppo del mezzo aereo e l'incremento delle capacità operative di una forza armata moderna, proiettata verso il futuro e sempre più vicina alla collettività, con i propri servizi e attività quotidiane. "L'evento palermitano - dice Daniele Donati, comamdante del 37/mo Stormo - è uno splendido esempio di sinergia tra istituzioni locali e forza armata e rimarca la vicinanza e l'affetto della comunità siciliana verso l'Aeronautica militare, forza armata moderna, proiettata verso il futuro e sempre più vicina alla collettività, con i propri servizi e attività quotidiane". L'esposizione contiene, inoltre, una rassegna di uniformi ed equipaggiamenti che evidenzia come le fogge, i tessuti, i colori e le finiture si siano modificati nel tempo per consentire al personale di ogni ruolo e grado di assolvere al meglio i propri compiti operativi, da quelli tecnico-logistici a quelli di rappresentanza. L'allestimento espositivo realizzato a Palermo è arricchito da motori ed eliche aeronautiche del Museo dei Motori dell'Università di Palermo e da alcuni grandi modelli di velivoli provenienti dal Museo Storico dell'Aeronautica Militare.

"Questa iniziativa - spiega il rettore dell'università di Palermo Massimo Midiri - rappresenta un virtuoso esempio delle attività di 'terza missione realizzate dall'Ateneo con il Museo dei motori e consolida ulteriormente i proficui rapporti di cooperazione istituzionale tra noi e la Aeronautica". Nel corso della mostra è previsto anche il sorvolo delle Frecce Tricolori, che coloreranno il cielo di Palermo il prossimo 24 luglio.

