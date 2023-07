Equipe scienziati scopre a Vulcano batterio che assorbe Co2

(ANSA) - PALERMO, 06 LUG - Un gruppo di scienziati della Harvard Medical School, della Colorado State University e dell'Università di Madison-Wisconsin, ha iniziato a coltivare specifici microrganismi fotosintetici dai campioni provenienti dalle acque marine delle zone di emissione vulcaniche ricche di anidride carbonica nell'isola di Vulcano (Eolie). Sono stati isolati cianobatteri (batteri fotosintetici che utilizzano la luce solare per trasformare l'anidride carbonica in sostanza cellulare) vulcanici ed estremofili mai visti prima che si sono rivelati più efficaci per la cattura del carbonio rispetto a quelli isolati e studiati finora. Lo dice una nota dell'università di Palermo spiegando che la Seed Health, un'azienda di scienze del microbioma, ha annunciato lo scorso aprile la sua ultima collaborazione di ricerca ambientale, con un team di ricercatori guidato dal dottore Braden Tierney della Weill-Cornell Medicine. Il gruppo di ricerca, del quale fanno parte anche ricercatori dell'Università di Palermo, lavora per trovare soluzioni basate sui microorganismi per una delle maggiori sfide del nostro pianeta: l'aumento dell'anidride carbonica nell'atmosfera che causa alterazioni del clima.

Il Progetto "The Two Frontiers Project (2FP)", utilizza metodi scientifici all'avanguardia per esplorare i microrganismi (organismi unicellulari invisibili ad occhio nudo) di ecosistemi vulcanici unici dal punto di vista delle caratteristiche chimiche, naturalmente ricchi di anidride carbonica di origine vulcanica per scoprire nuovi meccanismi biologici per la cattura del carbonio da parte di questi microrganismi. Il team di 2FP al quale partecipano Marco Milazzo, Paola Quatrini, Gabriele Turco e Davide Spatafora di UniPa ha completato la prima spedizione nelle sorgenti idrotermali sottomarine della baia di Levante di Vulcano, nelle Isole Eolie, lo scorso settembre 2022 dove ha campionato la vita microbica nelle zone di emissione vulcaniche ricche di anidride carbonica.

(ANSA).