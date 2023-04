Migranti e cittadini attivi, anche Palermo in progetto europeo

(ANSA) - PALERMO, 27 APR - Investire nella promozione della cittadinanza attiva tra i giovani con esperienza migratoria in famiglia per far comprendere loro il valore dell'essere cittadini attivi, indipendentemente dal riconoscimento della cittadinanza 'formale' nel territorio in cui vivono. In questo processo di promozione della cittadinanza attiva e dell'inclusione un ruolo privilegiato viene riconosciuto alla scuola che deve sempre più aprirsi alla collaborazione con le associazioni del territorio. Queste alcune delle indicazioni giunte dalla ricerca coordinata dal Centro Pio La Torre di Palermo, realizzata nella primavera e nell'autunno del 2022 nell'ambito del progetto "Cooperation for youth integration" (Co4You) finanziato dall'Agenzia Nazionale Giovani (programma Erasmus Plus).

La ricerca, che ha previsto la somministrazione complessiva di 130 interviste a giovani con background migratorio e a giovani senza alcuna esperienza migratoria in famiglia nei territori dei partner del progetto (Barcelona, Bitola, Copenaghen, Palermo), ha messo in luce come l'idea di cittadinanza attiva dei giovani immigrati spesso si sovrappone a quella di cittadinanza 'formale'.

"Tale aspetto invita, pertanto, alla necessità di continuare a lavorare con questi giovani - ha puntualizzato Loredana Introini, presidente del Centro Pio La Torre e coordinatrice del progetto - per mostrare loro l'importanza dell'impegno civico, a prescindere dall'ottenimento o meno della cittadinanza nel paese in cui vivono".

Un auspicio che dovrebbe diventare un impegno concreto alla luce del fatto che, soprattutto in città come Palermo e Barcelona (Spagna), due dei territori dei partner del progetto, molti giovani con background migratorio non hanno alcuna esperienza di cittadinanza attiva. A Bitola (Macedonia del Nord) e Copenaghen (Danimarca), le altre due città interessate dalla ricerca, la cultura dell'attivismo civico sembra essere invece più diffusa e coinvolgere anche i giovani immigrati.

I risultati della ricerca sono stati presentati stamani presso i locali del Liceo Vittorio Emanuele II alla presenza degli studenti, dei rappresentanti dei partner internazionali del progetto (Crossing Borders, Fundacio Ficat e Sfera International) e di alcune associazioni locali impegnate nella promozione della cittadinanza attiva e dell'inclusione degli immigrati. (ANSA).