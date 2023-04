Gran galà cultura e legalità a Marsala

(ANSA) - PALERMO, 15 APR - Si aprirà il 18 aprile alle 9 nel cine teatro Impero a Marsala il gran galà della cultura e della legalità, giunto alla sua terza edizione. Fino al 21 si susseguiranno in diversi luoghi, mattina e pomeriggio, dibattiti e conferenze sui temi della giustizia e della scuola.

Tutti gli eventi sono accreditati all'Ordine degli avvocati di Marsala e la manifestazione è organizzata dall'associazione culturale Viva Voce insieme alla Fidapa business professional woman del distretto Sicilia, con la compartecipazione del comune di Marsala ed il patrocinio del ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il 18 aprile sul tema "Scuola-mercato del lavoro-professioni del futuro-educazione finanziaria" sono previsti tra gli altri gli interventi di Paola Frassini, sottosegretario all'Istruzione, di Girolamo Turano, assessore regionale per l'istruzione, di Filippo Ciancio, dirigente tecnico ufficio scolastico regionale.

Nel pomeriggio nei locali del complesso monumentale S. Pietro i relatori parleranno su "Il sovra indebitamento della famiglia e dell'impresa- Assenza di educazione finanziaria del cittadino - Gli Occ - Il futuro oltre la crisi". Previsti interventi del presidente della sezione civile del Tribunale di Marsala Michele Ruvolo, del referente organismo composizione della crisi Luigi Romano, dell' avvocato Nunzio Rinaldi, coordinatore regionale Anasf . Interverranno anche la presidente nazionale Fidapa Fiammetta Perrone e il presidente dell'ordine degli avvocati di Marsala, Giuseppe Spada.

La seconda giornata prevede l'incontro con le scuole sul tema "La mafia non conviene" con il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, mentre nel pomeriggio è prevista una tavola rotonda sulla riforma Cartabia, l'evoluzione della criminalità nell'era digitale ed il caso Messina Denaro. Il 20 Aprile è prevista la proiezione del film "Liberi di scegliere". Seguirà l'incontro con le scuole con il dottore Roberto Di Bella, fondatore del progetto Liberi di scegliere e presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, con la senatrice Enza Rando, vice presidente di Libera e con la sceneggiatrice Monica Zapelli. Il pomeriggio sarà dedicato alla commemorazione delle vittime delle stragi di mafia a Palermo attraverso il documentario "I Semi del 92" di Salvatore Cusimano, ex direttore Rai tre Sicilia, e con le testimonianze dei magistrati Gioacchino Natoli, Giuseppe Ayala, Gian Carlo Caselli. Il 21 aprile, giornata conclusiva, si svolgerà un corteo studentesco per rimarcare l'importanza della sostenibilità ambientale e dello sviluppo sostenibile con la partecipazione del presidente nazionale di Ambiente Mare Italia Alessandro Botti, di Giuseppe Marino, presidente di Legambiente di Marsala e di Alice Quattrocchi rappresentante di Fridays For Future. I manifestanti partiranno da Piazza della Vittoria, attraverseranno il lungomare Boeo, per poi giungere in Piazza della Repubblica.

Nel pomeriggio su iniziativa dell'Unione ex allievi salesiani, presieduta dall'avvocato Diego Maggio e l'associazione Salesiani Cooperatori, coordinati dalla dottoressa Caterina Greco verrà presentato il libro "Sul muso del coccodrillo. Gli anni di Borsellino a Marsala" di Renato Polizzi. A dialogare con l'autore la presidente del tribunale di Marsala Alessandra Camassa. (ANSA).