Vino: Doc Sicilia alla conquista di Usa, Canada e Uk

(ANSA) - PALERMO, 03 FEB - Svolgere attività di promozione nei mercati di Usa, Canada e Uk per diffondere la cultura dei vini Doc Sicilia, con lo scopo di farne conoscere la qualità e innalzarne il valore, è anche per il 2023 uno degli obiettivi principali del Consorzio di Tutela vini Doc Sicilia, che fin dal 2012, in parallelo alle attività di tutela e vigilanza a difesa del consumatore e dei produttori, realizza attività e iniziative volte a promuovere la denominazione.

"Appassionati, consumatori e professionisti del settore - sottolinea Antonio Rallo, Presidente del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia - sono i destinatari di un'ampia programmazione di attività di marketing e promozione finalizzata al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Sicilia" come sempre più rappresentativa di un territorio unico e variegato. Del resto tra i nostri obiettivi vi è da sempre quello della progressiva diffusione di una maggior consapevolezza nei consumatori del valore dei vini Doc Sicilia".

Colangelo & Partners, Current Global, Ambasciatori dei vini, The Drinks Business sono i partner di cui il Consorzio si avvale sui Paesi di destinazione delle attività di comunicazione della Doc Sicilia. Nel 2022, per il secondo anno consecutivo, Colangelo & Partners, tra le principali agenzie americane di comunicazione integrata specializzata nel mondo del vino e del food, ha organizzato una serie di attività promozionali dedicate ai vini siciliani - come degustazioni, seminari o focus di approfondimento, online e off-line, oltre che in presenza - rivolte a media, sommelier, importatori e distributori. Dato il successo dell'anno precedente, nel 2023, saranno riproposte, tra le altre, anche attività di educational rivolte alle specificità dei vitigni siciliani, in particolare modo quelli autoctoni, come Grillo e Nero D'Avola. "L'impegno della Doc Sicilia in attività di marketing negli Stati Uniti sta portando a grandi risultati", sottolinea Gino Colangelo, presidente di Colangelo & Partners. "Sono sempre di più gli importatori di vino statunitensi che scelgono i vini Sicilia Doc e sempre più vini siciliani sono presenti nelle carte dei vini dei ristoranti.

Infatti, la Sicilia è stata indicata come la regione vitivinicola del 2023". A dirlo, è un sondaggio che ha coinvolto un campione di oltre 1.000 persone distribuite nei 50 stati americani , di cui il 50% nello Stato di New York e nella California, seguiti dalla Florida, Washington e Colorado.

