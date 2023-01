Turismo: Marsala e la storia del vino protagonisti Bit di Milano

(ANSA) - PALERMO, 31 GEN - Anche Marsala, quest'anno, sarà protagonista della Bit di Milano. Nell'ambito delle iniziative di promozione del territorio, legate a "The Best of Western Sicily", infatti, verranno presentati "Gli Appuntamenti GaribalVini", nel padiglione 3 Stand A23-B16, nel corso di un talk in programma domenica 12 febbraio, alle 14.30.

L'amministrazione comunale, guidata da Massimo Grillo, assieme a cittadini e visitatori, vuole sfogliare le pagine suggestive e piene di fascino che hanno positivamente segnato la storia della città, proiettandone l'economia ed il nome nel mondo. Pagine che rivestono un forte significato nel rapporto tra Marsala e gli Inglesi, in un rincorrersi tra terra e mare. Nel 1773 l'inglese John Woodhouse, con il suo carico di 'perpetuum' (il vino dei contadini) viaggiò verso Liverpool. Nelle botti aggiunse alcol per preservare il vino lungo i trenta giorni di navigazione.

Nasceva così il "Marsala", poi prodotto anche dagli inglesi giunti successivamente, Hopps e Ingham. Quasi un secolo dopo, lo "Sbarco dei Mille" è protetto da navi da guerra britanniche, evitando così l'intervento dei Borboni. Fu la famiglia inglese Gill ad ospitare nel suo stabilimento due garibaldini feriti e nella stessa serata dell'11 maggio è Giuseppe Garibaldi ad ordinare provviste e 12 bottiglie di "vino inglese". Nei primi del '900, poi, l'inglese Joseph Whitaker avviò gli scavi nell'Isola di San Pantaleo portando alla luce i reperti dell'antica Mozia, primo insediamento dei Fenici che qui giunsero nell'VIII secolo a.C. Proprio a Whitaker è dedicato il Museo della Riserva naturale dove è custodito il "Giovinetto".

Nel 1971 nelle acque dello Stagnone, l'inglese Honor Frost portò alla luce la "Nave Punica" - unico reperto al mondo di imbarcazione da guerra - oggi custodita nel Museo del Parco archeologico Lilibeo. Infine, a segnare il profondo legame tra Marsala e gli Inglesi, il Duomo che porta il nome di San Tommaso Becket, vescovo di Canterbury. Ma agli "Appuntamenti GaribalVini" si aggiungerà un calendario ricco di eventi, volto a far nascere il desiderio di essere viaggiatori - prima che turisti - in questo versante occidentale della Sicilia. Ci si potrà così emozionare lungo percorsi tra cantine storiche e bellezze naturalistiche, richiami culturali e sportivi, dieta mediterranea, tipicità e racconti leggendari. "Emerge e si riafferma il ruolo che Marsala riveste nel panorama nazionale e internazionale grazie alla sua cultura del vino fortificata a partire dal 1773 e che si rinnoverà con l'apertura del Museo del Vino all'interno del settecentesco Palazzo Fici, sede dell'Enoteca comunale - dice il sindaco Massimo Grillo. Il Mediterraneo si erge a luogo di accoglienza, di quel dialogo interculturale che è motore di pace fra le comunità che vi si affacciano". (ANSA).