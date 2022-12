Natale luminoso a Taormina, cartellone con mostre e concerti

"La stagione 2022 per il turismo siciliano e per Taormina è stata molto incoraggiante. Abbiamo recuperato tutto ciò che avevamo perduto in due anni di pandemia, soprattutto abbiamo ritrovato gli stranieri, ed in particolar modo gli americani, che sono diventati il primo gruppo in assoluto per presenze turistiche a Taormina. Questo fa pensare ad un futuro molto roseo, ecco perché abbiamo voluto chiudere in bellezza con un programma natalizio molto articolato, puntando sull'approfondimento culturale tra convegni, mostre e concerti, grazie anche all'intervento della Regione siciliana e della Fondazione Taormina Arte, suo braccio operativo". Lo ha detto il sindaco di Taormina Mario Bolognari, annunciando le iniziative per il Natale organizzate dal Comune nella cittadina turistica che per l'occasione è adornata da luminarie e da migliaia di lampadine che circondano i monumenti più importanti e illuminano piazze e vicoli.

"Noi - ha spiegato anche la sovrintendente della Fondazione di Taormina Arte Ester Bonafede - su incarico dell'assessorato regionale al Turismo stiamo realizzando la produzione artistica "Tao Christmas Fest 2022" a Taormina sotto la direzione artistica del maestro Beatrice Venezi. Molto interessanti inizialmente saranno le tre giornate di studio, convegni, mostre, proiezioni e arte incentrate sulla produzione e la figura di Pasolini nell'anno del centenario dalla nascita".

La sezione dedicata al centenario di Pasolini "Pasoliniana" aprirà la manifestazione con tre giorni intensi di attività tra mostre, incontri e dibattiti, per concludersi con una produzione originale della Fondazione Taormina Arte appositamente commissionata dalla direzione artistica dal titolo "Invertiti - dall'era del boom economico a quella della cretinocrazia: un viaggio nel tempo e mei tempi". Tra gli eventi in programma il 16 dicembre, l'inaugurazione della mostra Pasolini/Pound Scatti da un'intervista a cura di Francesca Barbi Marinetti. "Spazio anche alla musica - ha aggiunto la presidente del Consiglio comunale Lucia Gaberschek - con la nuova orchestra Scarlatti, uno degli eventi di punta del cartellone. Ci sarà inoltre lo spettacolo di Arturo Brachetti con "Pierino e il lupo". Ampio spazio anche ai gruppi taorminesi, con il concerto di Capodanno dell'Orchestra a Plettro della città di Taormina e il 26 dicembre toccherà al Piccolo Coro città di Taormina che si esibirà al Palazzo dei Congressi: questi eventi per noi saranno motivo di grande orgoglio. Invitiamo dunque i turisti ad accorrere numerosi, Taormina vi aspetta con un cartellone molto ricco".