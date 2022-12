Comuni: Castelbuono e la cultura come fattore di crescita

(ANSA) - PALERMO, 15 DIC - La cultura come fattore che favorisce la crescita sociale ed economica di una comunità. "La vita nei borghi tra cultura ed economia" è il tema del convegno in programma domani pomeriggio a Castelbuono (ore 17 - Sala delle Capriate) nel Palermitano con la presenza del sindaco Mario Cicero, dei sindaci di Gangi (Pa), Giuseppe Ferrarello, e di Collesano (Pa), Giovanni Meli, di Michele Spallino: presidente del museo naturalistico "Palumbo", di Giulio Guagliano, direttore Irfis Sicilia, di Marienza Puccia, presidente Museo civico, di Nino Amadore: giornalista de 'Il Sole 24 ore', e di Raffaele Mazzeo: docente della Lumsa. Ne seguiranno altri due il 18 a Gangi e il 21 dicembre a Collesano che hanno per tema gli investimenti che si fanno nei borghi nell' ambito della cultura economica, sociale e ambientale.

"Sono appuntamenti - spiega il sindaco Mario Cicero - che possono essere l'occasione per le forze politiche, sociali, imprenditoriali e professionali del comprensorio di confrontarsi, affinché si possa apportare il proprio contributo con idee e proposte e dare vitalità alle comunità delle Madonie". La cittadina sulle Madonie, da sempre famosa per i prodotti dolciari, anche a base di manna, in questo dicembre abbraccia la musica con il "Jazz Winter". "Abbiamo investito tante risorse sia umane che economiche ed abbiamo favorito il fermento culturale di Castelbuono anche con numerosi eventi che durante l'anno si propongono nel nostro borgo - dice il sindaco Mario Cicero - Quest'anno per il Jazz Festival Winter abbiamo coinvolto anche i comun di Gangi e di Collesano e si è omaggiato un concerto all'ospedale di Cefalù, in segno di solidarietà e vicinanza per tutti coloro che soffrono". In vista delle festività, tra le iniziative in programma dal 16 al 23 il mercatino di Natale, a cura dell'Associazione ManualMente - Centro Sud, dal 16 al 24 la tradizionale novena "Viaggiu Dulurusu", a cura dell'Associazione culturale Lorimest,il 18 dicembre Daria Biancardi in concerto con "A Soulful Christmas" il 23 dicembre il concerto di Natale, a cura Associazione musicale "G. Verdi", il 31 dicembre il "Concerto di Capodanno", con il gruppo "QBeta" in Piazza Castello. (ANSA).