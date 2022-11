La sacra scena, rito dal mondo antico alla contemporaneità

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - La Fondazione Ignazio Buttitta, proseguendo nel suo percorso di promozione di iniziative tese a favorire l'incontro di studiosi e specialisti di diversi ambiti disciplinari, in collaborazione con l'Associazione per la conservazione delle tradizioni popolari e con il Patrocinio del Dipartimento Culture e Società e del Corso di studi magistrale in Religioni e Culture dell'Università degli Studi di Palermo, organizza la giornata di studi "La sacra scena. Spettacolo e rito dal mondo antico alla contemporaneità folklorica", che si terrà presso il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino a Palermo il 16 novembre 2022. Attraverso la partecipazione di studiosi e ricercatori italiani, l'incontro si propone di presentare riflessioni e casi di studio relativi a performances rituali di carattere pubblico e forme di teatro religioso provenienti da diversi contesti storico-culturali.

Saranno in particolare indagate questioni centrali del Teatro greco antico (identità, norma e trasgressione), la materializzazione scenica di temi del Teatro romano, forme di spettacolo sacro del Vicino Oriente antico e dell'Estremo Oriente e alcune performance rituali del folklore contemporaneo (Sicilia, Sardegna).

La Giornata di studi si concluderà con il di Enzo Mancuso.

Interverranno:Michele Cometa, Direttore del Dipartimento Culture e Società del l'Università degli Studi di Palermo, Fabrizio D'Avenia, Coordinatore del Corso di studi magistrale in Religioni e Culture dell'Università degli Studi di Palermo Ignazio E. Buttitta, Presidente della Fondazione Ignazio Buttitta, Rosario Perricone, Direttore del Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino. Natale Spineto, Università degli Studi di Torino, L'identità dei Greci in scena nelle Grandi Dionisie ateniesi, Nicola Cusumano, Università degli Studi di Palermo, Da Telemaco a Oreste. Norme e trasgressioni rituali nell'Elettra di Euripide, Alessandro Saggioro, Sapienza Università di Roma, Un film di guerra e di pace ante litteram: lettura storico-religiosa dello scudo di Enea fra ritualità, mitopoiesi e comunicazione, Fabrizio Ferrari, Università degli Studi di Padova, Maṅgal'kābya: rappresentazioni sacre nel teatro popolare bengalese Igor Spanò, Università degli Studi di Palermo, La scena sacrificale in India: lo yajña tra ritualità antica e reinterpretazioni contemporanee, Marianna Ferrara, Sapienza Università di Roma, Scene sacre nell'arte di Wolfgang Laib Chiara Cremonesi, Università degli Studi di Padova, Lo spettacolo del digiuno tra ascesi, letteratura e mercato, Marinella Ceravolo, Sapienza Università di Roma, Lo spettacolo come forma di controllo del divino: il caso di Inanna/Ishtar, Gioele Zisa, Sapienza Università di Roma, "La dea lussureggiante entrò nella camera da letto". Le nozze di Nabû e Tašmetu in Assiria, Sebastiano Mannia, Università degli Studi di Palermo, Le sacre rappresentazioni della Settimana Santa in Sardegna, Antonino Frenda, Università degli Studi di Palermo, Le Madri del mare. Scenari festivi e memoria culturale presso le comunità costiere dell'agrigentino (ANSA).