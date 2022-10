Cgil: manifestazione a Palermo per ricordare Giovanni Orcel

(ANSA) - PALERMO, 13 OTT - Domani si ricorda il 102simo anniversario dell'uccisione per mano della mafia di Giovanni Orcel, morto a 33 anni, segretario dei metallurgici della Fiom Cgil. Cgil Palermo e Fiom Cgil alle ore 8.45, sotto la targa in corso Vittorio Emanuele (angolo via Collegio Giusino) a lui dedicata, lo ricorderanno per essere stato punto di riferimento del mondo sindacale, per il lavoro svolto a tutela dei lavoratori del Cantiere Navale, per la sua azione in favore dell'unità del mondo del lavoro. A seguire, alle 10,30 in via Meli, 5, si terrà sui temi del futuro dell'industria a Palermo e sulla crisi occupazionale del settore l'assemblea delle delegate e delegati della Fiom Palermo, alla presenza del segretario generale Fiom Cgil nazionale Michele De Palma.

Interverranno alla commemorazione in corso Vittorio Emanuele: il segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario generale Fiom Cgil Palermo Francesco Foti, il segretario generale Fiom Cgil nazionale Michele De Palma, il responsabile legalità e memoria Cgil Palermo Dino Paternostro, il presidente del centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato, il coordinatore regionale Anpi Sicilia e vice presidente nazionale Ottavio Terranova, la presidente del centro Pio La Torre Loredana Introini, il referente di Libera Palermo Calogero Ganci, il presidente Arci Palermo Fausto Melluso.

"Giovanni Orcel - diconoe Mario Ridulfo, segretario generale Cgil Palermo e Dino Paternostro, responsabile del dipartimento legalità e memoria storica - seppe coniugare intransigenza ideale e concretezza operativa nella lotta a favore della classe operaia e della popolazione palermitana. Rivendicò con forza, insieme a Nicolò Alongi, l'autonomia degli operai e la necessità di costruire l'unità col movimento contadino. Seppe capire i bisogni concreti del popolo, tanto che assunse un ruolo centrale nella lotta contro il carovita che in quel primo dopoguerra stava mettendo in ginocchio la povera gente".

La Fiom nel 2014 è riuscita a fare intestare la piazza davanti allo stabilimento Fincantieri a Giovanni Orcel. E a Giovanni Orcel è intitolata la Camera del Lavoro metropolitana di Palermo. A cent'anni dell'omicidio del dirigente sindacale protagonista di tante battaglie per i diritti dei lavoratori, gli è stato dedicato un annullo filatelico con il suo ritratto.

(ANSA).