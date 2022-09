Una mostra in discarica, tra kitsch e Trash Art

(di Francesco Nuccio) (ANSA) - PALERMO, 07 SET - Una lunga teoria di quadri appesi al muro, insieme a piccole sculture, miniature e statuette. Non si tratta di una galleria d'arte ma di una singolare esposizione, tra il vintage e il kitsch, allestita all'interno della discarica comunale di Sambuca di Sicilia (Ag). Vecchie croste o copie di artisti famosi, dai pittori rinascimentali italiani agli impressionisti francesi, la riproduzione di siti archeologici come la Valle dei templi o Segesta, e ancora ex voto e immagini sacre come quella di Padre Pio o di Papa Francesco fino a disegni con matita o carboncino destinati all'infanzia. C'è perfino una inquietante scultura di plastica colorata: una testa di donna che sembra emergere da un bidone dei rifiuti. Tutte "opere" rigorosamente riciclate.

L'idea è venuta a Franco Di Prima, 62 anni, responsabile della Isola ecologica del paese dove vengono conferiti i rifiuti della raccolta differenziata, che da alcuni anni ha deciso di allestire questa mostra davvero unica con "pezzi" recuperati tra i rifiuti. "Amo il mio lavoro - spiega il dipendente comunale con il pallino dell'arte - per questo tengo la discarica tirata a lucido come come uno specchio e ho cercato anche di abbellirla con questi quadri. Tra i rifiuti ho trovato di tutto, perfino un braccialetto d'oro e una coppia di antichi candelabri. Per non parlare di mobili e vecchie suppellettili che possono essere restaurati e trovare nuova vita".

Franco Di Prima non lo sa, ma ci sono artisti famosi come Marcel Duchamp, Alberto Burri e Piero Manzoni che hanno iniziato ad utilizzare materiali e oggetti comuni gettati nella spazzatura dando vita alla cosiddetta Trash Art, una corrente neorealistica che esprime una critica nei confronti della società consumistica e dello spreco di risorse. Proprio quello che il responsabile dell'isola ecologica sta portando avanti con la sua iniziativa.

A Sambuca la raccolta differenziata sfiora il 90%, tanto che il paese è stato inserito nell'elenco dei comuni 'ricicloni' più virtuosi della Sicilia. Il sindaco Leo Ciaccio e il suo vice Giuseppe Cacioppo adesso pensano di premiare il solerte dipendente comunale, che si muove da un punto all'altro dell'impianto dirigendo con il piglio di un vigile urbano le operazioni di smaltimento: in quel contanier l'umido, in quell'altro il secco, qui il cartone o le bottiglie di vetro, di là i rifiuti ingombranti. Un controllo accurato al quale non sfugge nessuno: perfino un assessore comunale si è sentito redarguire perchè aveva gettato per terra un mozzicone di sigaretta: "Eh no! Raccoglilo subito, questo va nell'indifferenziata..." ha tuonato l'inconsapevole epigono della Trash Art. (ANSA).