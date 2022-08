Vino: successo per la quarta edizione Terre Sicane Wine Fest

(ANSA) - PALERMO, 02 AGO - Tre giorni di incontri, assaggi e musica nel borgo di Contessa Entellina (PA) per "Terre Sicane Wine Fest" la festa dedicata ai vini sicani e ai sapori del Belìce. Lo scorso weekend all'interno del Chiostro medievale dell'Abbazia Santa Maria del Bosco la quarta edizione della kermesse ha registrato un grande successo per tutte le realtà del territorio da Contessa Entellina fino a Menfi, passando per Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belìce, Montevago, Sciacca.

L'enterteinement jazz & soul dell'artista Joe Castellano è stato uno dei momenti clou della maniufestazione. "È stata un'edizione straordinariamente partecipata - racconta Leonardo Spera, sindaco di Contessa Entellina - è tornato l'abbraccio del grande pubblico e per la prima volta insieme alla nostra Strada del Vino delle Terre Sicane abbiamo ospitato una delegazione della Strada del Vino e dei Sapori Trentini, un gemellaggio Nord-Sud che mette la nostra comunità al centro del dibattito nazionale grazie alle eccellenze produttive. Un richiamo sentito soprattutto dai giovani che tornano sempre più numerosi nelle terre sicane e ci restano". L'iniziativa ideata e coordinata da Michele Buscemi e dalla sua Associazione Enonauti è stata sostenuta dal Comune di Contessa Entellina, dalla Strada del Vino delle Terre Sicane, Itervitis, da Fondazione Inycon, da Associazione Sistema Vino e nella prima giornata dalla cantina Donnafugata che proprio nel comune di Contessa Entellina ha di recente riaperto le porte della tenuta "madre" testimone dei primi passi del brand. Un'altra importante novità è stata l'introduzione delle degustazioni guidate a cura di Valeria Lopis condotte insieme a Luigi Salvo che hanno celebrato vitigni autoctoni, piccole denominazioni e classici. "Passo a due" svoltasi in piazza a Contessa Entellina è stata un suggestivo parallelo tra 5 vini Sicani a marchio Donnafugata e 5 vini trentini della strada del vino e dei sapori trentini. Il Terre Sicane Wine Fest è anche il concorso enologico del miglior vino territoriale: 8 giudici specializzati hanno degustato alla cieca seguendo parametri internazionali per decretare 4 riconoscimenti: - Miglior Grillo vinto dalla cantina Antonio Gerardi Vini, Miglior Nero d'Avola assegnato alla Cantina Planeta; i Premi Piacevolezza ed Originalità assegnati al Grillo "Coste al Vento" 2021 di Cantina Marilena Barbera e al Nero d'Avola 2020 della Cantina Filari della Rocca- "Il "Terre Sicane Wine Fest" è stato un successo per tutto il territorio - afferma Gunther Di Giovanna, Presidente della Strada del Vino delle Terre Sicane - un momento di consapevolezza e riscoperta di una Sicilia del vino poco conosciuta che vogliamo raccontare a tutti". (ANSA).