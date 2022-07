Arte: Micciché, i musei restino luoghi di bellezza

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - Confronto a distanza, con idee contrapposte sul ruolo dei musei, tra il direttore del Mann di Napoli, Paolo Giulierini, e il presidente dell'Ars e della Fondazione Federico II, Gianfranco Micciché. Giulierini ha colto nell'arte di Ryan Mendoza, di cui è stata inaugurata la mostra "Golden Calf", un rovesciamento del punto di vista secondo cui i musei sono luoghi di conservazione e valorizzazione della bellezza. "Dobbiamo convincerci - ha detto Giulierini - che nei musei non può trovare spazio solo la bellezza e l'arte edulcorata. In questi luoghi si deve pensare anche ai contenuti e alla riflessione".

Micciché non è d'accordo e lo dice apertamente sottolineando che i musei non devono invece rinunciare a essere luoghi di bellezza. "I drammi dell'umanità, le criticità e i problemi del mondo possono trovare in altro modo momenti di riflessione".

