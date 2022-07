Vino: al via l'edizione 2022 di Calici di Stelle in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - Lasciarsi ispirare ed emozionare dall'arte e dalla bellezza, in compagnia di un calice di vino e sotto un cielo stellato.

Al via in Sicilia Calici di Stelle 2022, l'evento estivo più atteso dagli enoturisti e dagli appassionati del vino, promosso da Movimento Turismo del Vino e Associazione Nazionale Città del Vino.

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Sicilia, fino al 15 agosto, organizzano innumerevoli iniziative non solo in cantina, ma anche in piazze e in luoghi suggestivi delle città siciliane. Attraverso il binomio vino e buon cibo si vuole, in particolare, dare valore alla cultura per raccontare il territorio. Calici di Stelle, quest'anno, diventa inoltre un'occasione per ribadire e rafforzare l'impegno del Movimento Turismo del Vino Sicilia, in un'ottica di maggiore coesione tra le cantine associate e in sinergia con realtà come Fondazione Sicana che ha ospitato all'interno della sua sede - il palazzo ex Poste Centrali - nel centro storico di Caltanissetta, la conferenza stampa di presentazione di Calici di Stelle.

All'incontro hanno preso parte, oltre al presidente di Fondazione Sicana Giuseppe Di Forti e al presidente del Movimento Turismo del Vino Sicilia Stefania Busà, il coordinatore Città del Vino in Sicilia e sindaco di Sambuca Leonardo Ciaccio e il presidente del Movimento Turismo del Vino Italia Nicola D'Auria.

"All'edizione 2022 di Calici di Stelle - puntualizza la presidente Stefania Busà (Mtv Sicilia) - partecipano 22 cantine di 6 province, con un ricco calendario che comprende visite guidate, passeggiate in vigna, cene sotto le stelle, performance musicali e spettacoli teatrali. Questo evento è poi un'opportunità per fare sinergie con altre associazioni o istituzioni del territorio, accomunate dalla volontà di portare cultura intorno al mondo del vino e valorizzare i territori. Per questo motivo ringrazio sia Città del Vino con cui consolidiamo la partnership a livello organizzativo, sia Fondazione Sicana".

"Fondazione Sicana, sin dalla sua costituzione, - spiega il presidente Giuseppe Di Forti - vuole contribuire concretamente alla rinascita della Sicilia, in una visione fortemente integrata con il territorio. Intraprendere questa collaborazione con il Movimento Turismo del Vino è per noi naturale: il vino è arte, custode di valori autentici, trait d'union tra tradizione e innovazione. Fondazione Sicana propone un'organica riflessione tra economia circolare ed economia del territorio, il Movimento Turismo del Vino si rivolge al pubblico più giovane proponendo un avvicinamento al mondo del vino con un approccio culturale, responsabile e consapevole".

"Calici Di Stelle è da sempre uno degli eno-appuntamenti più amati dagli appassionati in Sicilia - commenta Nicola D'Auria, presidente del Movimento Turismo del Vino - e siamo certi che quest'edizione saprà emozionare tutti coloro che vorranno gustare un calice di buon vino sotto al cielo stellato che solo la Sicilia sa regalare".

"La partnership con Movimento Turismo del Vino Sicilia, in occasione di Calici di Stelle - precisa il coordinatore di Città del Vino in Sicilia Leonardo Ciaccio - ci permette di condividere i valori di sempre e di pensare a nuove esperienze, in grado di valorizzare e far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il nostro patrimonio artistico e storico cittadino.

Calici di Stelle è dunque un viaggio nella bellezza e nella conoscenza del nostro territorio, per scoprire e far rivivere, tra vino e stelle, le piazze e i centri storici delle nostre città".