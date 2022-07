Mostre: inaugurata a Gela 'Ulisse in Sicilia'

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - Inaugurata la mostra Ulisse in Sicilia alla presenza del governatore, Nello Musumeci, dell'assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà, del prefetto di Caltanissetta, Chiara Armenia, del sindaco di Gela, Lucio Greco, del vescovo di Piazza Armerina, Rosario Gisana, della sovrintendente ai beni culturali, Daniela Vullo, di autorità militari e studiosi. Esposti 85 rari reperti archeologici provenienti da tutto il mondo. Ma il pezzo centrale della mostra è la nave arcaica di Gela risalente al VI-V secolo a.C., ritrovata nell'88 con altre due antiche imbarcazioni greche nel mare di contrada Bulala e recuperata dopo 20 anni. Desalinizzata in Inghilterra, è tornata a Gela ed esposta al pubblico, dopo una prima mostra a Forlì. L'esposizione rimarrà aperta fino al 10 ottobre. Intanto è in fase di completamento la costruzione del museo delle navi, nel Bosco Littorio, a poca distanza del padiglione della mostra odierna.

«Questa mostra, per la quale la Regione ha impegnato centinaia di migliaia di euro - ha sottolineato Musumeci - è una scommessa. Crediamo sia necessario non soltanto tutelare il patrimonio culturale, ma anche valorizzarlo e farlo diventare un motore di crescita della nostra economia in una realtà difficile assai depressa dal punto di vista socio-economico come quella del Nisseno, in generale, e del Gelese, in particolare. Qui noi puntiamo anche su un filone di economia turistica alimentata dal patrimonio culturale».

«Ripartiamo - ha aggiunto l'assessore Samonà - dalla cultura, dalla storia, dall'identità profonda, dalle radici di questi luoghi. Stiamo pensando veramente a far ripartire questo territorio con una nuova veste che è quella più profonda, quella originale, quella che lo ha determinato ancor prima che iniziasse l'era Cristiana, quando Gela era luogo di scambi economici, commerciali, ma anche filosofici e culturali. Oggi abbiamo cominciato questo viaggio che è un po' come quello di Ulisse: un viaggio di speranza per la nostra terra».

«La nave greca più antica al mondo - aggiunge il sindaco Greco - arricchisce il patrimonio archeologico di Gela gia consistente. Vogliamo approfittare di questa mostra, di questa opportunità per rilanciare il settore del turismo archeologico.

Non abbiano piu alibi: turismo, ecologia e accoglienza devono essere bandiere di rinascita di questa città. Ringrazio il presidente Musumeci e il governo regionale per l'impegno profuso per realizzare questa mostra, così come la soprintendente Vullo e il direttore del Parco Gattuso». (ANSA).