Palermo: Miceli, ricucire il rapporto con la società civile (2)

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Settore importante quello della cultura che "nell'ottica della partecipazione, vorrei proporre una Consulta degli imprenditori culturali - ha proseguito Evelina Santangelo - e una rete che unisca le strutture culturali esistenti nel territorio". Per Irene Gionfriddo "fondamentale nel nostro programma sarà riportare il livello di felicità nei cittadini. Questo è un parametro legato al benessere sociale. Uno di quelli su cui punteremo è l'assistenza al reddito. I percettori del reddito di cittadinanza potranno essere impiegati al Comune per questione legate alla rigenerazione". Bisogna ricreare un rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. "Questo passa - dice Ornella Leone - dalla valorizzazione degli impiegati facendoli sentire parte di un progetto per Palermo. Accanto a questo servirà un'informatizzazione della pubblica amministrazione per dare ai cittadini risposte in tempi più rapidi e in modo trasparente".I (ANSA).