Musica: presentato cartellone Sicilia Jazz Festival, tanti big

(ANSA) - PALERMO, 27 MAG - Tutto pronto per il Sicilia Jazz Festival 2022. Dal 24 giugno 2022 sino al 5 luglio si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti dei Conservatori dell'Isola. Ricco il programma illustrato in una conferenza stampa: saranno presenti artisti internazionali con produzioni in esclusiva europea e prime assolute per 12 giorni consecutivi, con decine di concerti, in quattro luoghi differenti tra il Teatro di Verdura, il Real Teatro Santa Cecilia, il Complesso di Santa Maria dello Spasimo e lo Steri. Il Festival è frutto della collaborazione tra l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, Università degli Studi, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori siciliani. Un cartellone, quello del Sicilia Jazz Festival 2022, variegato.

"Ancora una volta il governo Musumeci - sottolinea l'assessore al Turismo Manlio Messina - dà continuità alle attività istituzionali svolte per la promozione e il rafforzamento del brand Sicilia, sostenendo l'organizzazione della seconda edizione del Festival, appuntamento di caratura internazionale per la Sicilia. Un'iniziativa che conferma l'importanza degli eventi legati alla musica jazz, volano turistico per l'Isola".

Quest'anno la musica jazz è più che mai strumento di unione e linguaggio universale, considerando il momento che l'umanità sta vivendo a causa della guerra in Ucraina. La seconda edizione del Festival vuole rivolgersi alla pace e alla solidarietà perché la musica è un linguaggio universale.

Ricco il programma che va assumendo, sempre più, la fisionomia dell'unico festival jazz che esista al mondo che veda - a parte due grandi eventi di ospitalità - un'orchestra con vari direttori, protagonista assoluta dell'intero jazz festival.

Altra novità del Sicilia Jazz Festival edizione 2022 è la partnership che il Brass Group è riuscita a creare con una delle più importanti Orchestre europee, la Concertgebouwn Jazz Orchestra che si esibirà allo Steri il 24 ed il 25 giugno con la grande artista olandese Trijntje Oosterhuis, i solisti Vito Giordano e Orazio Maugeri con la Direzione di Domenico Riina.

Tra i nomi degli artisti internazionali che hanno aderito all'invito a partecipare al Festival gli Snarky Puppy, la band jazz e fusion di Brooklyn guidata dal bassista, compositore, produttore Michael League che ha vinto diversi premi tra cui nel 2017 il Grammy Award per Migliore Album. Altro fiore all'occhiello del Sicilia Jazz Festival è la cantante jazz statunitense Dianne Reeves, considerata una delle più importanti interpreti femminili di jazz del nostro tempo. Ed ancora altri nomi di spicco: Paolo Fresu, Raphael Gualazzi, Sarah Jane Morris, Max Gazzé, New York Voices, Fay Claassen, Tom Seals, Ivan Lins & Jane Monhait, Simona Molinari, Christian McBride che si esibiranno accompagnati dall'Orchestra Jazz Siciliana. Dopo il successo dello scorso anno, verranno nuovamente coinvolte Marching Brass Street Band che gireranno lunghe le vie del centro storico per far respirare aria di musica e note in jazz.

Previste anche le esibizioni dedicate ai cinque conservatori siciliani: "Alessandro Scarlatti" di Palermo, "Arcangelo Corelli" di Messina, "Antonio Scontrino" di Trapani, "Arturo Toscanini" di Ribera e l'Istituto Superiore di Studi di Musicali "Vincenzo Bellini" di Catania. Il Sicilia Jazz Festival vede anche la partecipazione di artisti residenti nel territorio siciliano tra questi Gianni Gebbia, Rita Collura, Alessandra Bertolino, Francesco Nicolosi, le Cordepazze, il Jazz Out Project Trio, Marianna & Joe Costantino Group e tanti altri ancora. Oltre ai momenti musicali, sono previste delle presentazioni di libri e delle rappresentazioni video. Altro protagonista del Festival, sarà il Jazz Village tra Piazza Marina, Piazza Croce dei Vespri e Piazza Teatro Santa Cecilia.

