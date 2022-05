Spettacoli: a Salemi il Comune organizza eventi post Covid

(ANSA) - SALEMI, 24 MAG - I concerti di Malika Ayane e Noemi, il tributo al jazzista Tony Scott, il primo Festival del Cinema nato nell'ambito della collaborazione con l'imprenditore coreano Yongman Kim, che nel 2009 donò la propria collezione di film in Vhs e Dvd, ma anche il ritorno di "Balconi d'amore - Notte romantica dei Borghi" e la "Sagra della Busiata" sono i principali appuntamenti in cartellone della prossima stagione estiva organizzati, dopo due anni di pandemia, dall'amministrazione comunale di Salemi (Tp). "Un mix di cultura e intrattenimento - spiega una nota del Comune dell'entroterra trapanese - che per molti appuntamenti fissi dell'estate salemitana segnerà la ripresa dopo il periodo pandemico".

Il concerto di Malika Ayane sarà il 16 luglio, in piazza Alicia, cuore del centro storico di Salemi. Musica protagonista anche nella Settimana delle Culture, che si terrà dal 24 al 30 luglio al castello normanno-svevo: domenica 24 e lunedì 25 saranno le date di 'Welcome Back Tony Scott', tradizionale evento dedicato al jazzista di origini salemitane, realizzato in collaborazione con Engie-E20. Domenica arriverà al castello il Francesco Bearzatti Quartet, mentre la serata conclusiva di lunedì vedrà protagonisti, oltre alla figlia di Tony Scott, Monica Shaka, i musicisti Giovanni Ceccarelli, Daniele di Bonaventura e Jacques Morelembaum. Da martedì 26 a sabato 30 luglio, si terrà il Festival del Cinema: cinque serate organizzate in collaborazione con l'associazione Cuncuma. Da mercoledì 27 a sabato 30, infine, il Saliber Fest, festival del libro organizzato dall'associazione 'Liber...i'. Restano da definire, invece, le due date della rassegna teatrale itinerante Festival Dionisiache di Segesta: il Comune di Salemi è in attesa della comunicazione delle date da parte del Parco archeologico.

Infine, l'estate 2022 a Salemi segnerà il ritorno di altri due eventi che da anni caratterizzano il programma estivo: 'Balconi d'amore - Notte romantica dei Borghi', fissata per sabato 18 giugno, insieme con la Pro Loco, e la Sagra della Busiata, prevista per il 12 e 13 agosto. Tra gli eventi di richiamo del cartellone, anche il decimo trofeo 'Pani e Altari' di atletica leggera (il 26 giugno, corsa in centro storico) e il concerto 'Candor Lucis Aeternae', dell'associazione musicale Vincenzo Bellini-Città di Salemi (9 luglio, nell'atrio del castello).

