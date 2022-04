"Exstasis", la Chiesa di S. Caterina come non l'avete mai vista

(ANSA) - PALERMO, 29 APR - La pioggia che cade dal tetto, scende lungo navata e cappelle di un monastero, le luci che proiettano nuove visioni e suoni che avvolgono lo spettatore calato in un'altra dimensione. Dopo il successo da 10mila spettatori di due anni fa, ritorna in versione rimasterizzata in 4K il video mapping "Exstasis", grande spettacolo multimediale e immersivo di Odd Agency sulle pareti e tra i marmi mischi della chiesa di Santa Caterina, in piazza Bellini, 1, tra gli appuntamenti più significativi del programma di "Invisibilia - parole, immagini e suoni del Sacro", eventi e riflessioni dedicate alla valorizzazione e alla corretta fruizione dell'arte nata per la preghiera, promossi dall'Arcidiocesi di Palermo con l'Università, il Teatro Biondo, il Teatro Massimo, il Conservatorio Scarlatti, l'Accademia di Belle Arti, il Monastero di Santa Caterina d'Alessandria, l'Orchestra multietnica Quattrocanti e la cooperativa Pulcherrima Res. Dopo la pausa forzata della pandemia, Invisibilia riprende infatti la sua programmazione con una serie di iniziative volte a far comprendere ai fedeli e ai visitatori il significato della bellezza negli edifici liturgici e nelle opere d'arte che contengono.

Exstasis potrà essere visto da oggi (venerdì 29 aprile), alle 20.30 per cinque repliche giornaliere dal venerdì alla domenica, ogni mezz'ora fino alle 22.30. Organizza Odd Agency in collaborazione con la cooperativa sociale Pulcherrima Res, CoopCulture e VmAgency di Vincenzo Montanelli. ""Exstasis è un invito a fare un'esperienza immersiva del mistico: la sublime arte della Chiesa di Santa Caterina che, da sola, ti lascia senza fiato, il collegarti alla storia della vita di clausura del monastero con il racconto dei cinque gradi della vita mistica di suor Evelyn Underhill, immerge in una dimensione di spiritualità attraverso il gioco delle proiezioni che conduce alla luce della Pasqua di Risurrezione - dice Padre Bucaro, direttore dei Beni culturali della Diocesi di Palermo -.

Exstasis indica come oggi si possa fare esperienza religiosa con un linguaggio moderno che sa leggere e reinterpretare la bellezza".

"Exstasis è probabilmente, fra i nostri lavori, quello che più di tutti è riuscito a toccare le emozioni del nostro pubblico, forse perché rappresenta e incarna l'aspirazione universale ad avvicinarsi all'assoluto, al magico, all'indicibile - dicono da Odd Agency - È quindi per noi un onore offrire nuovamente a Palermo e ai suoi visitatori il primo esperimento di esperienza immersiva mai realizzato in città, soprattutto adesso che il nostro metodo di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici è diventato un modello apprezzato e imitato".

"Abbiamo già ammirato la creatività di Odd Agency nei siti Unesco della Zisa e di Monreale, e l'esperienza immersiva di Anima Mundi all'Orto Botanico - dice Letizia Casuccio, direttore generale di CoopCulture - Compito di una grande azienda come Coopculture è anche quello supportare proposte culturali che ci arrivano dai giovani e intraprendenti operatori attivi sul territorio: quindi ci saremo con la passione che ci contraddistingue". (ANSA).