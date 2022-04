"Il seme d'arancia" di Isgrò piantato anche a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 09 APR - "Le mie opere sono cancellature sui campi arati della Sicilia". E, sulle zolle riarse dal sole della sua terra, Emilio Isgrò ha voluto porre un altro segno di fiducia e di speranza, portatore di pace in questi tempi così dolorosi. "Seme d'arancia in terra di Sicilia" è il titolo della scultura, scoperta nel pomeriggio, che trova la sua collocazione definitiva nell'atrio del Palazzo Branciforte.

L'opera è la nuova acquisizione della Fondazione Sicilia, voluta dal suo presidente Raffaele Bonsignore nel trentennale dell'Istituzione per concludere un dialogo con Palermo, iniziato lo scorso dicembre, con la bella mostra dell'artista su "Dante Caravaggio e la Sicilia" a Villa Zito, altra prestigiosa sede museale della stessa Fondazione.

La scultura è realizzata su un basamento in pietra serenaria, la "lapis specularis" dei romani, una roccia gessosa in cui brillano cristalli alabastrini diffusa nel cuore della Sicilia da circa 6 milioni di anni, quando la terra emerse dalle acque. È una scelta intrinsecamente legata alla storia dell'isola. Su questa base ricca di luce, posa un seme d'arancia fuso in bronzo azzurrognolo, anche questo il cuore di un frutto che contiene in sé il sapore della Sicilia. Il primo "Seme d'arancia" di Emilio Isgrò risale al 1998, una scultura monumentale in resina, tufo e sabbie vulcaniche ideata per il suo paese natale Barcellona Pozzo di Gotto e collocata nella piazza della Stazione da dove partivano i treni carichi di arance e di essenze per il Nord. Come tutti i Semi che sono seguiti, non è soltanto un'opera d'arte, ma un simbolo che rispecchia la volontà di rinascita di un centro vittima della violenza mafiosa, così come questa di Palermo, che si sgretola e muta riflettendo la luce, è espressione dell'anelito a un ordine del mondo rispettoso della natura, del fluire sereno dei giorni e delle stagioni dove non ci sia spazio per la violenza. "I semi d'arancia" di Isgrò - una serie di sculture realizzate in dimensioni e con materiali diversi - hanno tutti un alto valore simbolico sono il segno di un'arte che unisce, che parla alla gente con un raffinato linguaggio Pop, anche se è strano a dirsi per un artista concettuale, per unire idealmente realtà e pulsioni differenti: dalla Sicilia, a Brescia e Milano. E, in futuro, chissà dove potrà concludersi il percorso di questi lavori che portano in sé il seme della contaminazione tra paesi e culture. Un messaggio che Isgrò, artista a tutto tondo fra i più importanti in Italia, lancia come un piccolo seme di dialogo destinato a moltiplicarsi per le strade del mondo.

Due gli appuntamenti del pomeriggio nell'ambito del progetto "Isgrò Dante Caravaggio e la Sicilia", promosso da Fondazione Sicilia con Amici dei Musei Siciliani, in collaborazione con Archivio Emilio Isgrò e la partecipazione di Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, oltre alla cerimonia di scopertura della scultura, anche la presentazione del catalogo della mostra di Villa Zito, che è stata prorogata fino al 2 maggio. Il progetto di allestimento della scultura è curato dall'Associazione Lapis. (ANSA).