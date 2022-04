Libri: Simona Mafai, una vita tra politica e impegno civile

(ANSA) - PALERMO, 05 APR - Tra politica, cultura, impegno civile ha attraversato da protagonista tante tappe della storia italiana e siciliana. Tre anni dopo la scomparsa la complessa figura di Simona Mafai è raccontata come una biografia corale da studiosi e amiche che con lei hanno condiviso esperienze personali o percorsi politici. I loro contributi sono raccolti nel libro "Simona Mafai. Una vita per la politica" (352 pagine, 16 euro) edito dall'Istituto Poligrafico Europeo e curato da Giovanna Fiume e Piera Fallucca.

Di Simona Mafai le curatrici ricordano la "forte personalità, le rigidità e le aperture, il dubbio risolto dalla fedeltà a un'idea, la disciplina praticata in virtù di un ideale superiore e collettivo, la coerenza e la capacità di dialogare, l'essere stata comunista dall'adolescenza fino ai novant'anni".

Per molto tempo dirigente del Pci, senatrice, capogruppo al consiglio comunale, ma anche intellettuale impegnata, era la seconda delle tre figlie di due artisti, il pittore Mario Mafai e la pittrice e scultrice Antonietta Raphael. Con le sorelle Miriam, scrittrice e prima presidente donna della Federazione nazionale della stampa, e Giulia era stata espulsa dalla scuola pubblica dopo le leggi razziali del 1938. Da Genova, dove la famiglia si era trasferita, è ritornata a Roma dopo la caduta del fascismo. Ancora giovanissima, è diventata una militante del Pci. Ha ricopiato i Quaderni dal carcere di Antonio Gramsci prima di assumere incarichi nel partito. Quindi l'incontro con un giovane dirigente del Pci siciliano, Pancrazio De Pasquale, sposato nel 1952, e il trasferimento prima a Messina e poi a Palermo.

In Sicilia Simona Mafai è stata una protagonista di movimenti e lotte femminili. Il suo progetto era quello di coinvolgere le donne nell'azione politica per emancipare le loro coscienze.

Oltre a impegnarsi nelle iniziative per il divorzio e l'aborto, ha promosso una riflessione sui rapporti interni al Pci, sulla necessità di contrastare spinte settaristiche attraverso un "esame critico largo, spregiudicato e completo".

Intensa ma discreta la sua attività culturale e quella giornalistica. Ha scritto per Rinascita e l'Unità, è stata tra le fondatrici della rivista Mezzocielo curata solo da donne e concepita come strumento di "protagonismo sociale". (ANSA).