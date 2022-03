Mostre: McCurry racconta le donne afghane 'ingabbiate'

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - La libertà negata alle donne afghane è un urlo che sale da piazza del Parlamento a Palermo.

"Mai più tornerò sui miei passi" è il verso, continuamente ripetuto dall'attrice Gisella Vitrano, di Meena Keshwar Kamal uccisa nel 1987, quando aveva 31 anni. E la rapper Sonita Alizadeh dà voce alla sofferenza delle spose-bambine. Parte da qui il percorso della mostra di Steve McCurry "For Freedom" che in 49 scatti offre un racconto drammatico della condizione sociale delle donne afghane di nuovo "ingabbiate" dai talebani.

"Queste foto - dice Patrizia Monterosso direttrice della Fondazione Federico II che ha organizzato la mostra a Palazzo Reale - sono una testimonianza civile contro la violenza e contro il silenzio che, come è stato già detto, rischia di diventare un brusio. Sentiamo la paura di una libertà soffocata e resa schiava come le tante bambine vendute come spose. Questo è un oltraggio morale all'umanità".

McCurry affronta questi temi da 40 anni. È sua la celebre foto di Sharbat Gula, 12 anni, che nel 1985 diventò la copertina di National Geographic. Dopo 37 anni il volto di Sharbat, accolta ora in Italia, è stato di nuovo ritratto e chiude, con i segni del tempo ma lo stesso sguardo triste, la mostra aperta fino al 17 luglio.

L'obiettivo di McCurry non è puntato sulla guerra ma sui "danni collaterali" nei quali si possono cogliere le crudeltà e i forti contrasti tra il mondo libero e quello soffocante che nega alle donne ogni diritto, compreso quello dell'istruzione.

Gli scatti in mostra a Palermo offrono una sequenza di immagini che propongono una lettura antropologica della condizione femminile. Una condizione ferita e "ingabbiata". E per questo le foto sono distribuite tra tante gabbie in un allestimento pieno di significato curato da Stefano Biondo.

Il carattere di denuncia dell'esposizione è sottolineato anche da Gianfranco Micciché presidente dell'Assemblea regionale siciliana e della Fondazione Federico II. "Con queste immagini - dice - si conclude un ciclo quinquennale durante il quale la Fondazione ha cercato, con le sue attività, di seguire una linea sociale e di attenzione verso i migranti, gli ultimi, i fragili, le donne". (ANSA).