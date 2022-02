Al Conservatorio di Palermo una stagione per tutti i gusti

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Non solo sede d'insegnamento, ma luogo dove la musica si esegue e s'interpreta. Presentata stamattina dal direttore Daniele Ficola la Stagione artistica 2022 del Conservatorio "A. Scarlatti" di Palermo.

L'inaugurazione è prevista il prossimo 2 marzo alle 20.30 al Teatro Massimo con un Concerto dell'Orchestra sinfonica del Conservatorio con il mezzosoprano Marianna Pizzolato, il basso Ugo Guagliardo e il tenore Luca Dordolo. In programma la Sinfonia n. 41 «Jupiter» di W. A. Mozart e «Pulcinella» di Igor Stravinsky. Sul podio Antonino Fogliani, affermato musicista e direttore d'orchestra che, da quest'anno, insegna presso l'Istituto.

Dalla musica classica e da camera alla sinfonica, dai recital solistici al Jazz alla musica antica, al contemporaneo: la Stagione è pensata per ampliare gli orizzonti delle proposte, con numerose collaborazioni e aprirsi alla scena internazionale con la partecipazione, il prossimo 23 marzo, dell'Orchestra nazionale barocca dei conservatori, che ha sede organizzativa e artistica a Palermo, all'Expo 2020 di Dubai. Questa prestigiosa Orchestra col Coro del Conservatorio sarà protagonista, inoltre, il prossimo 9 maggio di un Concerto, diretto da Giulio Plotino, nella Stagione del Massimo. La programmazione si svolgerà, come di consueto da marzo a dicembre, con numerosi concerti e, soprattutto, con la novità di una programmazione per sezioni tematiche (Musica contemporanea, Jazz, Musica antica e Pianoforte) con l'obiettivo di valorizzare l'offerta artistica e di ricerca dei diversi dipartimenti. "Quest'anno il Conservatorio di Palermo", spiega il direttore Daniele Ficola, "ha puntato a differenziare la programmazione dividendola in cicli tematici sui principali repertori, anche per coinvolgere l'attenzione di settori di pubblico sempre più ampi. A questa programmazione seguirà a stretto giro quella dedicata esclusivamente agli studenti".

Il 29 marzo alle ore 20.30 al Cinema Rouge et Noir sarà presentato in anteprima il documentario «La lezione di Oscar» di Salvo Cuccia dedicato al grande chitarrista Oscar Ghiglia, che racconta anche la presenza di Ghiglia al Conservatorio di Palermo nel 2019. Accanto alle rassegne tematiche, durante l'anno, sarà distribuita una serie di appuntamenti con docenti e allievi dell'Istituto e con l'Orchestra sinfonica. In collaborazione con l'Accademia di Belle arti, sono in programma una versione semiscenica de «L'opera da tre soldi» di Brecht/Weil e una nuova ideazione rappresentativa de «ll flauto magico» di Mozart con marionette. L'11 maggio è in programma «Symphonic Tales», progetto proposto dall'Istituto di cultura francese e dal Goethe Institut, che vedrà protagonisti gli allievi del Conservatorio guidati da Ottavio Marino con la collaborazione del Dipartimento Jazz, diretti in concerto dalla maestra tedesca Susanne Blumenthal con la partecipazione del Quartetto Jazz del sassofonista Samy Thiébault. (ANSA).