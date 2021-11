Metha, il mio ritorno a Palermo con i Carmina Burana

(ANSA) - PALERMO, 15 NOV - Zubin Mehta è tornato al Teatro Massimo di Palermo, oggi la prima prova e l'incontro con la stampa. Giovedì 18 e venerdì 19 alle 20,30, salirà sul podio per dirigere i "Carmina Burana" di Carl Orff. Saranno impegnate in scena tutte le componenti del teatro, due cori, e un organico orchestrale imponente, con i solisti Lucio Gallo, Giovanni Sala e Nadine Sierra. Dei "Carmina Burana" dice il magnetico maestro "Sono un'opera sexy, si parla di cibo, vino, donne e soprattutto della Fortuna che può innalzarci e buttarci giù un momento dopo.

La fortuna è come la luna, passa e cambia velocemente". Gli occhi profondi del grande direttore d'orchestra sono quelli della sua giovinezza, ora che è uscito da tutte le sue vicissitudini, è pronto per nuove tournée in tutto il mondo. Del Teatro Massimo ricorda il suo concerto nel 2000 per l'Onu, e afferma ancora che "l'acustica à così perfetta che non occorre intervenire, come invece fanno altri teatri".

Mehta è figlio di un violinista e appena adolescente Zubin provò a dirigere l'orchestra e il padre nel concerto di Brahms, ma era nato a Bombay da una famiglia aristocratica Parsi nel 1936, proprio quando Carl Orff cominciava a comporre i suoi Carmina. "Orff - racconta il maestro - era un simpatizzante del regime nazista, la cosa è controversa, ma in quegli anni forse non sarebbe stato possibile il contrario".

In realtà in Italia i Carmina Burana debuttano alla Scala nel 1942, in piena guerra, segno che la terribile alleanza aveva prodotto i suoi frutti. Oggi dopo aver superato la peggiore delle malattie resta ottimista. "Lo sono per carattere - aggiunge Mehta - ma forse è una fiducia nel futuro dovuto alla mia religione, buone parole, buoni pensieri, per avere buone azioni e poi vi dico che a Bombay ho studiato dai Gesuiti e questo ha certamente influito sul mio vedere la vita da un ottica benevola".

Dei figli nessuno ha intrapreso la strada della musica, il maschio è direttore artistico a Toronto, la figlia è infermiera.

Tra le città del cuore ci sono Bombay, Tel Aviv per il rapporto con la filarmonica israeliana, Firenze dove ha casa, e Los Angeles. "Amo la California del sud, il clima, il sole e i giardini. A Firenze inaugurerò la nuova sala della sinfonica a dicembre".

Intanto davanti al botteghino del Massimo ci sono lunghe code. (ANSA).