Progetto We Tree, una nuova area all'Orto Botanico di Palermo

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Una passerella aerea, una struttura leggera che dall'Orto botanico di Palermo condurrà verso il belvedere del nuovo giardino; una agorà per ospitare degli eventi artistici e di impegno civile e frammenti di habitat della macchia e della flora mediterranea e di Paesi come la California, Cile, Australia, Sud Africa e Vietnam apparentemente distanti ma che possiedono alcune specie che si adattano al clima mediterraneo. Sono alcuni elementi che caratterizzano la nuova area verde contigua all'Orto botanico, che sarà dedicata all' architetto paesaggista Rosanna Pirajno e che potrebbe essere fruibile fra cinque anni.

Il progetto della nuova area vasta tredicimila metri quadrati ubicati tra la via Tiro a segno ed il fiume Oreto dove attualmente sorgono già dei piccoli orti urbani, fa parte del progetto dal titolo "Il Mediterraneo Ovunque" che permetterà l'ampliamento dell'Orto Botanico di Palermo. L'iniziativa è stata presentata, oggi, all'Orto Botanico, da un pool di architette nell'ambito della manifestazione 'Zagara d'autunno 2021' che si concluderà domani alle 18. Presenti tra gli altri il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il nuovo rettore dell'Università di Palermo Massimo Midiri, Rosario Schicchi direttore dell' Orto di Palermo. Sempre questa mattina, il progetto 'Mediterraneo ovunque', ha ricevuto il "Premio weTree", cinquemila euro per avviare l'ampliamento della nuova area. 'We tree' è un progetto al femminile nato per sensibilizzare sui temi della solidarietà ambientale e della la sostenibilità, già operativo in diverse città italiane, come Perugia, Milano e Torino. "Sono felice di contribuire con questo premio alla riqualificazione paesaggistica dell'Orto Botanico ha affermato Ilaria Borletti Buitoni, presidente dell'Associazione weTree - prestigiosa istituzione dell'Università degli Studi di Palermo che, oltre al suo patrimonio di biodiversità, ha un gran valore anche dal punto di vista storico, architettonico e artistico".

"La dedica della nuova area all'architetto e intellettuale Rosanna Pirajno - ha proseguito Borletti Buitoni - è coerente con la mission di weTree che si propone di promuovere attraverso l'impegno femminile una nuova cultura e una rinnovata sensibilità verso l'ambiente, il verde e il contesto nel quale vivono i cittadini tanto fondamentali per la loro salute. In ogni città in cui arriviamo con un "Progetto weTree" dedichiamo sempre alberi o spazi verdi a una donna che ha dimostrato uno straordinario impegno civile".

"Abbiamo riflettuto - ha proseguito Lucia Pergolizzi, tra le architette premiate - su come rappresentare oggi le vegetazioni delle regioni del mondo che sono simili ai nostri paesaggi anche se distanti. La prima domanda che ci siamo poste è stata come rappresentare questa composizione di differenti paesaggi e abbiamo pensato ad un percorso, un viaggio attraverso le particolarità di ogni territorio di riferimento. Per fare ciò abbiamo ritenuto indispensabile lavorare sul tema della continuità rispetto all'Orto botanico esistente attraverso una passerella aerea. Inoltre, non ci saranno in questo contesto delle aiuole ma una sequenza di habitat che permetteranno di scoprire le particolarità di questo ampliamento". (ANSA).